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Новости Канада не отправила Украине ни одной из обещанных бронемашин
Фото: https://trafaret-decor.ru/

Канада не отправила Украине ни одной из обещанных бронемашин

Виктория Христова Дек 11, 2023 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 18 Просмотров

Джастин Трюдо обещал направить Украине военную помощь

По информации издания The Globe and Mail, Украина ухудшила отношения с Оттавой после того, как 50 легких бронемашин LAV и техника для медицинской эвакуации, которые обещал поставить канадский премьер-министр Джастин Трюдо, так и не были доставлены.

В рамках пакета помощи в размере 650 миллионов долларов, предоставленного Канадой, были обещаны эти поставки. Однако они не были осуществлены.

Кроме того, украинская сторона обвиняет иностранные СМИ в усилении инакомыслия на территории Украины. В связи с угасающим оптимизмом в стране, украинские власти перестали благосклонно относиться к западным масс-медиа.

В ответ, премьер-министр Джастин Трюдо обещал направить Украине военную помощь, включающую более 11 тысяч штурмовых винтовок и свыше 9 миллионов патронов.

Отмечается, что за последние два года бюджет Украины получил только половину от обещанной помощи от западных стран и финансовых институтов.

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