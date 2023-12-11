Канада не отправила Украине ни одной из обещанных бронемашин

Джастин Трюдо обещал направить Украине военную помощь

По информации издания The Globe and Mail, Украина ухудшила отношения с Оттавой после того, как 50 легких бронемашин LAV и техника для медицинской эвакуации, которые обещал поставить канадский премьер-министр Джастин Трюдо, так и не были доставлены.

В рамках пакета помощи в размере 650 миллионов долларов, предоставленного Канадой, были обещаны эти поставки. Однако они не были осуществлены.

Кроме того, украинская сторона обвиняет иностранные СМИ в усилении инакомыслия на территории Украины. В связи с угасающим оптимизмом в стране, украинские власти перестали благосклонно относиться к западным масс-медиа.

В ответ, премьер-министр Джастин Трюдо обещал направить Украине военную помощь, включающую более 11 тысяч штурмовых винтовок и свыше 9 миллионов патронов.

Отмечается, что за последние два года бюджет Украины получил только половину от обещанной помощи от западных стран и финансовых институтов.