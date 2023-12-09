Лаваль собирается стать настоящим городом, а не оставаться “большой деревней”

Мэрия Лаваля объявила о перестройке и создании большой центральной зоны, которая призвана значительно улучшить имидж города.

Всем, кто знаком с Лавалем, известно, что хотя дома в городе далеко не самые дешёвые, и многие из них выглядят весьма элегантно, не зря город Лаваль был создан на основе полутора десятков деревушек, которые раскинулись по всему острову Иисуса (так называется остров, на котором расположен Лаваль) – настоящего центра в городе нет, если не считать таковым пару относительно “городских”кварталов в районе метро Монморанси или вокруг нескольких коммерческих центров (плас) города. Даже самые привлекательные туристические места – дворец спорта Белл или музей Космодом просто отдельные комплексы на фоне малоэтажных домов.

И вот теперь мэрия утвердила план завития Лаваля, пытаясь показать, что это на самом деле город, а не скопище деревень (хотя, никто не отрицает, приятных на вид и привлекательных).

Но теперь городские власти решили выстроить большой центр города, символизирующий процветание и успех. Этот центральный район должен будет привлекать и туристов, и тех, кто захочет в Лавале поселиться. Кроме красоты, экологической чистоты, большого количества магазинов и комплексов услуг, новый городской центр должен стать легко доступным для автомобилистов и для велосипедистов, не говоря уже об удобных и частых маршрутах автобусов. В принцпипе, новый центр должен строиться в диаметре до 2 километров от метро Монморанси (вряд ли будут сноситься жилые кварталы к югу от метро, так что речь, скорее, о направлениях запад-восток и север, где достаточно пустырей и небольших лесных пространств, которые на самом деле неудобны для прогулок.

Точные границы периметра, ограничивающего вновь создаваемый городской центр, ещё не определены. Тем более, нет архитектурных решений и проектов зданий, но мэрия считает, что застройка должна будет проводиться высотными зданиями, в перемежку с большими комплексами культурного и торгового значения.

Так что, в ближайшие годы Лаваль свой внешний вид изменит. К худшему или к лучшему, – поживём – увидим.