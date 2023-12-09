Юбилейный год Марка Захарова продолжается! Выставка завершилась, но в свет вышла его новая книга

Сегодня был завершающий день работы потрясающей выставки «Марк Захаров. Формула Мастера», посвященной 90-летию со дня рождения Гения режиссуры и единственного в своем роде художественного руководителя репертураного драматического театра.

Завершающий – не значит последний. Значит, перетекающий во что-то новое, доселе возможно, невиданное широкой публикой, бесконечно загадочное и уже всех нас манящее. Ну, Марк Анатольевич – ведь мастер придумывать что-то невероятное, начиная с чуда, кстати! Придумает и сейчас, как, где и в какой ипостаси появиться. А мы будем ждать. Не скажу, что терпеливо, но будем. И верить в то, что Александра Марковна нас обязательно чем-нибудь порадует. От осинки же не родятся апельсинки, да и кровь, собственно – не водица! А значит, терпение, мои хорошие! Все обязательно будет! Завершающий – не значит последний. Значит, перетекающий во что-то новое, доселе возможно, невиданное широкой публикой, бесконечно загадочное и уже всех нас манящее. Ну, Марк Анатольевич – ведь мастер придумывать что-то невероятное, начиная с чуда, кстати! Придумает и сейчас, как, где и в какой ипостаси появиться. А мы будем ждать. Не скажу, что терпеливо, но будем. И верить в то, что Александра Марковна нас обязательно чем-нибудь порадует. От осинки же не родятся апельсинки, да и кровь, собственно – не водица! А значит, терпение, мои хорошие! Все обязательно будет!

Что касается прошедшей выставки, начавшейся в относительно теплое время на Никитском бульваре и перекочевавшей с наступлением первых холодов и ненастных дней под крышу Бахрушинского музея (ну, согласитесь, что в холодное время – не до созерцания окружающего ландшафта). Это было великолепно! Это было тематически безупречно! Это было настолько сделано с любовью, знанием и анализом материала, настолько отработано «под зрителя», что идеальней просто не могло быть! Не говорите мне, что я этого не видела и сужу лишь по публикациям! В гости к Марку Анатольевичу пришли мои друзья, и кто фотографиями (огромным количеством – спасибо, дорогие!), а кто и просто провел для меня видеорепортаж (и вам – моя благодарность, настоящие мои!), прямое включение прямо от ступенек, над которыми веселый и неунывающий Марк Анатольевич показывал всем входящим направление движения.

Театр, кино, приватная жизнь, судьба человека – все это составные кирпичики того формирования, той глыбы театральной режиссуры и кинематографа, имя которой обозначено в заглавии самой экспозиции. И каждый кирпичик разобран на все составляющие и показан подробно, красиво, до самых невероятных подробностей. Все это запечатлеется в памяти тех, кто пришел и рассмотрел эспонаты выставки. Запечатлеется надолго! Ибо это реликвии. А они не имеют свойства обесцениваться. И в памяти народной в том числе. Театр, кино, приватная жизнь, судьба человека – все это составные кирпичики того формирования, той глыбы театральной режиссуры и кинематографа, имя которой обозначено в заглавии самой экспозиции. И каждый кирпичик разобран на все составляющие и показан подробно, красиво, до самых невероятных подробностей. Все это запечатлеется в памяти тех, кто пришел и рассмотрел эспонаты выставки. Запечатлеется надолго! Ибо это реликвии. А они не имеют свойства обесцениваться. И в памяти народной в том числе.

Глядя на фотографии, мы говорили с Марком Анатольевичем глазами. Читая тексты – словами, рассматривая рисунки и зарисовки – перебрасывались какими-то штрихами. Но во всех случаях – наполнялись той невероятной энергетикой и впитывали то потрясающее чувство, которое создавалось при живом общении с Мастером (поверьте мне, я счастливица, мне выпал несколько раз подобный восторг). И вот что, Александра Марковна! Мы все – не договорили! И хотим, просим, да что там – просто требуем продолжения! В любой форме – книжной, выставочной, кинематографической! Любой – главное постоянной и увлекательной!

Выставка завершилась, уступив место предновогодней феерии. Завершилась вовремя, наполнив людей, и давая им возможность подготовиться к грядущим торжествам! Время наступает красивое, зимнее, предпраздничное, и последние 3-4 недели года люди готовятся к сезону чудес, и им в принципе не до выставок и экспозиций! Немного отдохнет и наш Гений – и явит себя в чем-то новом и праздничном, я в это верю и непременно жду! А ведь говорят, что если перед Новым Годом чего-то крепко пожелать – оно непременно сбудется! Присоединяйтесь ко мне! Ведь там где двое задумают что-то светлое и доброе, там и Бог посреди их!

Да, еще один этап празднования! Накануне увидела свет новая книга Гения режиссуры. «Театральные фантазии на тему… Мысли благие и зловредные» — последние воспоминания Великого Мастера. Красивая, объемная, иллюстрированная, с предисловием Александры Марковны, а значит – шедевральна! И в книжном магазине “Москва” недавно состоялась ее презентация, а сама книга стала рекордсменом продаж за ноябрь. Рекомендую приобрести и прочесть! Это то, чего вы наверняка не знаете о театре! Но то, что точно хотели бы узнать! Да, еще один этап празднования! Накануне увидела свет новая книга Гения режиссуры. «Театральные фантазии на тему… Мысли благие и зловредные» — последние воспоминания Великого Мастера. Красивая, объемная, иллюстрированная, с предисловием Александры Марковны, а значит – шедевральна! И в книжном магазине “Москва” недавно состоялась ее презентация, а сама книга стала рекордсменом продаж за ноябрь. Рекомендую приобрести и прочесть! Это то, чего вы наверняка не знаете о театре! Но то, что точно хотели бы узнать!

До встречи, Марк Анатольевич! До скорой и такой долгожданной встречи! И невероятное спасибо всем тем, кто эти два месяца помогал и помогает сделать юбилей любимого Мастера таким неповторимым и запоминающимся! А особенно – Александре Марковне, ведь без нее ничего бы не произошло! Гению – виват и до скорой встречи!