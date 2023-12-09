Идеология “трампизма” влияет на выборы в Канаде?

Дональд Трамп, похоже, стал неотъемлемой частью не только американской, но и канадской политики. В ответ на снижающуюся популярность Джастина Трюдо, представители Либеральной партии активно используют обвинения о “трампизме” в отношении лидера Консервативной партии Канады.

Дональд Трамп, похоже, стал неотъемлемой частью не только американской, но и канадской политики. В ответ на снижающуюся популярность Джастина Трюдо, представители Либеральной партии активно используют обвинения о “трампизме” в отношении лидера Консервативной партии Канады.

Премьер-министр Джастин Трюдо и другие члены Либеральной партии активно атакуют лидера консерваторов Пьера Пуальевра, обвиняя его в крайне правом популизме и используют образ бывшего президента США Дональда Трампа в своих наступлениях.

Хотя Трамп еще не стал официальным кандидатом от Республиканской партии, его фигура уже сейчас проецируется на глобальный политический ландшафт. В Канаде его имя становится не только оскорблением для левоцентристов, но и полезным инструментом в политической борьбе между партиями.

“Второй срок Трампа практически наверняка сделает так, что следующие выборы в Канаде будут не о Пьере Пуальевре или Джастине Трюдо, а об отношениях между США и Канадой”, – заявил Скотт Рид, представитель Либеральной партии Канады.

Лидер Консервативной партии Пьер Пуальевр, профессиональный политик, был мало известен канадской элите, так же как и сам Трамп. Приход его на пост лидера партии в 2022 году не вызвал сопротивления со стороны Либеральной партии, которая стала замечать растущую популярность консервативного лидера.

Трюдо может инициировать выборы в любое время до осени 2025 года, что может привести к синхронизации календарей выборов в США и Канаде. Таким образом, в 2024 году темой Трампа могут стать канадские СМИ.

Депутат-либерал Кен Харди вынужден был извиниться за свою связь Пьера Пуальевра с правым экстремизмом, после инцидента со стрельбой в Виннипеге, в результате которого погибли три человека. Борьба между партиями становится все более яркой.

Консерваторы утверждают, что обвинения в их адрес связаны с тем, что у Трюдо просто больше нет других аргументов против них. А все это из-за низкой поддержки премьер-министра.

Консервативная партия лидирует среди женщин и новых граждан Канады. Партия поддерживает этих новых канадцев и не разделяет антимигрантскую повестку сторонников “трампизма”. Это позволяет им остаться непоколебимыми в рейтинге поддержки.

Более того, по опросу, Пьер Пуальевр является предпочтительным лидером для канадцев, готовых бороться с трамповской политикой, если он придет к власти в Вашингтоне.

С другой стороны, политическая платформа Пьера Пуальевра имеет некоторые сходства с идеологией Трампа. Как минимум, Пьер Пуальевр – популист.

Алекс Марланд, профессор политологии в Акадийском университете, который изучает политический брендинг в Канаде, считает, что это важный поворотный момент в политической карьере Трюдо, который до сих пор стремился излучать положительную энергию на подобии Обамы и всегда быть веселым с избирателями.

Прошлые опросы показывают, что канадцы испытывают неприязнь к Трампу после того, как его президентство разрушило исторически прочные отношения между Канадой и США. Сравнение с идеологией “трампизма” также должно продолжать работать, и многое будет зависеть от того, что скажут сторонники Трампа в будущем. Таким образом, ход избирательной кампании в США будет косвенно влиять на результаты выборов в Канаде.