«Мой дядя самых честных правил»… Истоки известной фразы

«Мой дядя самых честных правил»… Ну, все знают, откуда фраза, кто автор, чей, собственно, дядя и так далее. Но почему она, вот такая, оригинальная, возникла у света нашей поэзии? А дело было так!
«Мой дядя самых честных правил»… Ну, все знают, откуда фраза, кто автор, чей, собственно, дядя и так далее. Но почему она, вот такая, оригинальная, возникла у света нашей поэзии? А дело было так!
Жил себе на свете президент Петербургской Акадии Художеств по имени Алексей Николаевич Оленин. Современник Пушкина, разумеется! А Пушкин-то, ловелас был отменный, и одно время приударял за дочкой этого самого президента. Ну, и, соответственно, был вхож в дом Олениных. Именно в этом доме и познакомились Пушкин и Крылов. Тот, что Иван Андреевич, баснописец.
А Иван Андреевич, нужно заметить, личность была совсем неординарная. При своём весе в 168 кг и небольшом росте, он был необъятных размеров и физически не мог поместиться в обычном кресле, как все остальные. Поэтому он мог бывать в гостях только в тех домах, в которых по спецзаказу для него были изготовлены широкие, просторные кресла.
И вот однажды Анна Оленина, Иван Крылов, Александр Пушкин и другие играли в фанты. Анна, вынув чей-то предмет, сказала, что этому человеку нужно залезть под журнальный столик и сказать какую-то необычную фразу. Девушка даже не могла подумать, что это вещь Крылова, и ему, грузному, придется карабкаться под столик.
Крылов физически не мог сделать того, что пожелала Анна. И тогда Пушкин вместе с Алексеем Олениным, отцом Анны, взяли журнальный столик и насадили его на спину бедному и очень злому Ивану Андреевичу. Нужна была фраза. И Крылов почему-то изрек: «Осёл был самых честных правил»…. Повисла тишина…
Впоследствии фраза была использована в басне «Осел и мужик». С тех пор у Пушкина с Крыловым появилась традиция не говорить о человеке вслух, что он осёл, а говорить «он самых честных правил».
А теперь, други моя, вернемся к «Евгению Онегину». Правда, чтобы до конца понять смысл пушкинских строк, надо вспомнить о том, что о покойниках принято говорить либо хорошо, либо ничего. Ну, да-да, кроме правды. Но зачастую, после слова «ничего», фраза обрывалась.
Считал Женька, видимо, дядю своего ослом… Увы… Или не считал, Бог ведает. Но фразу крыловскую стащил! Знали об этом?
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