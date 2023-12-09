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Канадский ИИ незаконно учили на книгах местных писателей

Виктория Христова Дек 9, 2023 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 39 Просмотров

Исследование, проведенное в Канаде, обнаружило, что программы искусственного интеллекта (ИИ) были обучены на книгах канадских писателей без их разрешения.

В Канаде было обнаружено, что искусственный интеллект (ИИ) незаконно обучали на произведениях канадских писателей. Исследователи обнаружили, что в текстовом корпусе, используемом для обучения программ ИИ, было более 1200 книг канадских авторов, включая самых известных. Об этом сообщает ресурс CTV News, ссылаясь на собственные исследования.

Журналисты провели исследование с помощью набора данных, названного Books3. Они обнаружили, что в нем содержалось по крайней мере 2500 книг канадских авторов, защищенных авторским правом, на обоих официальных языках Канады. Эти произведения составляют менее 2% от общего объема данных.

Отмечается, что в список попали в основном наиболее известные и признанные авторы. Среди них трое из четырех номинантов на премию CBC Canada Reads и премию Scotiabank Giller, а также более трети финалистов Преисподней премии имени Генерал-губернатора. В списке имеются произведения таких авторов, как Маргарет Этвуд (с наиболее известным произведением «Рассказ служанки»), Гордона Кормана и лауреата Нобелевской премии по литературе, Элис Монро.

Писатели, прокомментировавшие эту новость, отметили, что считают такое использование их трудов воровством и озабочены этим фактом. “Никто не обратился за разрешением. Никто не объяснил проект”, – прокомментировал экзекутив-директор Союза писателей Канады Джон Деген. “На мой взгляд, это непростительно и должно быть решено на законных основаниях и через парламент”. Он подчеркнул, что составители набора данных Books3 нарушили канадское авторское право, и не исключил возможности обращения Союза писателей Канады в суд для защиты прав авторов.

Напомним, что программы ИИ обучаются на текстовых корпусах для создания текстов, похожих на человеческие.

 

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