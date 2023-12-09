Ученые назвали два предотвращающих диабет и инсульт продукта

Сотрудники Института биометрии и эпидемиологии в Дюссельдорфе Мануэла Нойеншвандер и Эдита Щерба, а также их коллеги из германских медицинских университетов и диабетических центров провели исследование, согласно которому установили роль определенных продуктов в профилактике инсультов и диабета.

Результаты научной работы базировались на 37 ранее проведенных исследованиях. Ученые рассчитывали суммарные коэффициенты риска с использованием метаанализа, а также расценивали достоверность доказательств.

В ходе проведенного анализа было установлено, что замена обработанного мяса орехами, бобовыми, цельнозерновыми продуктами, яйцами с орехами и сливочным/оливковым маслом связана со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов на 36%.

Также была обнаружена связь между заменой красного мяса на орехи либо цельнозерновые продукты снижением риска смертности от всех причин, в том числе и от сахарного диабета второго типа, на 21%.

«Замена продуктов животного происхождения растительными связана с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и смертности от всех причин», — утверждает Мануэла Нойеншвандер.

В заключении публикации сделан вывод, что замена одного продукта из обработанного мяса в день, например хот-дога, колбасы или котлеты на порцию орехов, бобов или цельнозерновой продукт будет способствовать снижению риска инсульта и диабета на 23%.