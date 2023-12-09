Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Общество Здоровье, медицина Ученые назвали два предотвращающих диабет и инсульт продукта
Орехи

Ученые назвали два предотвращающих диабет и инсульт продукта

Виктория Христова Дек 9, 2023 Здоровье, медицина, Новости, Полезные продукты Оставить комментарий 65 Просмотров

Сотрудники Института биометрии и эпидемиологии в Дюссельдорфе Мануэла Нойеншвандер и Эдита Щерба, а также их коллеги из германских медицинских университетов и диабетических центров провели исследование, согласно которому установили роль определенных продуктов в профилактике инсультов и диабета. 

Результаты научной работы базировались на 37 ранее проведенных исследованиях. Ученые рассчитывали суммарные коэффициенты риска с использованием метаанализа, а также расценивали достоверность доказательств.

В ходе проведенного анализа было установлено, что замена обработанного мяса орехами, бобовыми, цельнозерновыми продуктами, яйцами с орехами и сливочным/оливковым маслом связана со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов на 36%.

Также была обнаружена связь между заменой красного мяса на орехи либо цельнозерновые продукты снижением риска смертности от всех причин, в том числе и от сахарного диабета второго типа, на 21%.

«Замена продуктов животного происхождения растительными связана с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и смертности от всех причин», — утверждает Мануэла Нойеншвандер.

В заключении публикации сделан вывод, что замена одного продукта из обработанного мяса в день, например хот-дога, колбасы или котлеты на порцию орехов, бобов или цельнозерновой продукт будет способствовать снижению риска инсульта и диабета на 23%.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*