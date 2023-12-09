Канада планирует сократить выбросы нефтегазовой отрасли на треть к 2030 году

Канада планирует сократить выбросы в нефтегазовой отрасли на треть к 2030 году.

Министр окружающей среды Канады Стивен Гильбо заявил на саммите COP28 в Дубае, что стране потребуется снизить выбросы на 35-38% к 2030 году по сравнению с уровнем 2019 года.

Правительство Канады планирует ввести систему ограничений и торговли квотами на выбросы для достижения данной цели. Точные ограничения будут объявлены позднее.

Эта мера позволит компаниям покупать и продавать ограниченные квоты на выбросы, давая возможность компаниям, которые превышают снижение выбросов, заработать. В своих планах к 2050 году Канада стремится достичь “нулевого” уровня выбросов.

Крупные мировые продовольственные компании, включая Nestle, Danone, Bel Group, General Mills, Kraft Heinz и Lactalis USA, во время 28-й конференции сторон ООН по изменению климата, COP-28, обещали вести отчетность и публично раскрывать выбросы метана в своих цепочках поставок молочной продукции. Для борьбы с проблемой молочного метана эти компании вступили в альянс с некоммерческим фондом защиты окружающей среды (EDF) под названием Добровольный альянс по управлению метаном в молочной промышленности (DMAA).

По заявлению EDF, присоединение к данному альянсу представляет собой важный шаг в установлении нового стандарта прозрачности и амбициозных действий для борьбы с изменением климата в пищевой промышленности. Компании, совместный годовой доход которых составляет более 200 миллиардов долларов, обещали ежегодно отчитываться и публично раскрывать вредные выбросы метана в своих цепочках поставок молочной продукции.

Кроме того, они договорились разработать и реализовать комплексный план действий для снижения выбросов метана. Фред Крупп, президент EDF, призвал все компании, работающие в глобальной цепочке поставок молочной продукции, присоединиться к альянсу и ускорить глобальный переход к климатически устойчивым молочным продуктам.

Он отметил, что преобразование методов производства пищевых продуктов имеет важное значение для стабилизации климата. Анри Брюссель, директор по устойчивому развитию и стратегическому развитию бизнеса компании Danone, также сообщил на конференции COP-28 о обязательстве глобальной продовольственной группы сократить выбросы метана от производства свежего молока на 30% к 2030 году.