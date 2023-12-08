Самые разные сведения и факты о самых разных событиях и сторонах жизни

Очередное повествование о самых разных событиях нашей общей истории. Может быть, далеко не самые важные сведения, но интересные и любопытные.

Первый раз в истории человечества люди наблюдали взрыв на луне 25 июня 1178 года. Тогда несколько монахов из Кантерберри видели, как на Луне поднялся огромный столб пыли и «дыма». По всей видимости, на Луну упал метеорит, а судя по месту падения, именно этот взрыв привёл к созданию кратера Джордано Бруно.

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В древнегреческом театре каждый актёр исполнял несколько ролей. При смене персонажа актёр менял маску. Маски были из глины. Каждая маска несла важную смысловую нагрузку – при виде маски публика тут же понимала, какими особенностями обладает персонаж.Например,красная маска, изрезанная морщинами, означала, что перед нами хитрый и язвительный старик.

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Во время премьеры оперы Михаила Ивановича Глинки Руслан и Людмила, 9 декабря (27 ноября) 1842 года, император Николай Первый демонстративно покинул театр после четвёртого акта, не дожидаясь конца оперы: до сих пор идут споры – просто не понравилась опера (спектакль был принят публикой очень холодно и изруган критиками. Только после третьего представления, когда главная исполнительница была заменена, опера стала постепенно приобретать популярность), или же узрел себя в Черноморе (многие критики считают, что Черномор – похититель Людмилы, выведен как образ злого русского царя и Пушкиным, и Глинкой).

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В июне 1815 года российский император Александр Первый был награжден в Елисейском дворце орденом Святого Духа. Орден вручил король Франции, поставленный у власти европейскими монархиями.

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Самый дорогой военный самолет в СССР был Ту-160, который превышал в полете скорость звука в два раза. Это был стратегический бомбардировщик. В 2000 году Украина уничтожила последний из своих десяти Ту-160. У самолета отпилили носовую часть, а за действием наблюдала делегация министерства обороны США в главе с заместителем министра обороны.

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31 декабря 1897 года территория Нью-Йорка была расширена с 44 до 300 квадратныхмиль. Население резко возросло с 2 миллионов до 3,5 миллионов человек. До этого город Нью-Йорк находился на острове Манхэттен и на юго-западной части Бронкса. А в этот день в него вошли Бруклин, Стейтен-Айленд, Куинс и весь Бронкс. До сих пор регулярно проводятся референдумы по отделению от Нью-Йорка Стейтен-Айленда и даже Бруклина, но пока безуспешно.

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Тропические леса, это лёгкие нашей планеты. Как ни странно, но это ошибка. Тропические леса не снабжают Землю кислородом, хотя его выделяют. Но тропические леса полностью потребляют выделяемый кислород – он используется растениями и животными самого тропического леса. А вот торфяники, залежи угля, нефти и керогена содержат кислород и выделяют его в больших количествах, снабжая им планету. Вот торфяники и нефтяные месторождения и являются «лёгкими планеты Земля.»

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22 июля 1812, испанские, португальские и английские войска, под командованием Веллингтона, наголову разбили французов в битве при Арапилес (Arapiles). После этого поражения Наполеон не смог обеспечить подкреплениями походные колонны в России, чем и обрёк на неудачу свой поход. Всего через 4 месяца, 28 ноября 1812 года, на территории России не осталось ни одного непленённого французского солдата (странные разговоры об “ужасной русской зиме” как бы и не при чем, потому как зимой французов в России уже не было).