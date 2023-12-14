Информация о крупной строительной компании Квебека – Pomerleau

Компания Pomerleau – Померло! – ведущая строительная компания в Квебеке и одна из важнейших в Канаде.

Компания Pomerleau является одним из ведущих строительных предприятий в Канаде. Но больше всего она работает в Квебеке. Основанная в 1964 году Ерве Померло (Hervé Pomerelau), компания со временем выросла в крупного национального игрока в области строительства и управления проектами. И хотя для русскоязычного человека название фирмы звучит необычно, вызывая улыбку (Померло – так померло, причём и ударение же верно ставится – на последний слог!), компания стоит на ногах крепко и помирать не собирается.

Ключевые аспекты деятельности Pomerleau:

Разнообразие проектов: Pomerleau специализируется на широком спектре строительных проектов, включая коммерческие и жилые здания, инфраструктурные объекты, а также проекты в сфере здравоохранения и образования.

Инновации: Компания известна своим инновационным подходом к строительству, включая применение передовых технологий и методов управления проектами.

Вопросы экологии: Pomerleau также активно занимается вопросами экологичности и устойчивого развития, реализуя проекты с учетом экологических стандартов и практик.

Присутствие на общеканадском уровне: Несмотря на то, что корни компании уходят в Квебек, Pomerleau работает по всей Канаде и занимает значительную долю на национальном строительном рынке.

Компания Pomerleau с годами зарекомендовала себя как надежный и инновационный строительный подрядчик, способный воплощать в жизнь крупномасштабные и технически сложные проекты.

На данный момент в компании Pomerleau работает более 4,000 сотрудников по всей Канаде, из них не менее 2500 постоянных работников в Квебеке (данные на конец 2022 года). Компания активно участвует в возведении примерно 200 объектов на территории Канады, но в ряде случаев она делит обязанности по строительству крупных объектов с партнёрами.

Данные о вакансиях по любой специальности можно уточнить на сайте компании. На сайте можно также заполнить анкету, предложив свои услуги этой фирме: https://pomerleau.ca/fr