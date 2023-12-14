Пять лет заключения за стрельбу в центре Монреаля

Стрелял в центре города – посиди пять лет и подумай!

14 декабря суд Монреаля приговорил к пять годам тюрьмы стрелка, который решил пострелять в центре города.

В четверг, 14 декабря, юный житель Монреаля, двадцатипятилетний Томас Макдеси (Thomas Makdessi) был приговорён городским судом к пяти годам заключения за стрельбу, которую этот потомок гордых ливанских или сирийских воинов (судя по фамилии, он выходец из традиционной арабской семьи либо из Сирии, либо из Ливана) устроил только потому, что его обидело замечание прохожего по поводу сумки Томаса. Летом 2021 года Макдеси прогуливался по улице Sainte-Catherine, когда один прохожий позволил себе съязивить по поводу её покроя, мол, “ну и авоська”. На самом деле у Макдеси была дорогущая сумка Gucci, и он счёл замечание оскорбительным.

Праведному гневу оскорблённого до глубины юноши предела не было. Он выхватил пистолет, который у гордого джигита всегда с собой, разумеется, и открыл огонь по прохожим, не особенно рассматривая их в поисках обидчика. Слава богам, альтернативно мудрый герой ни в кого не попал, хотя пули свистели в непосредственной близости от монреальцев, в ужасе разбегавшихся от безумного стрелка.

Месье Макдеси был арестован и в четверг, 14 декабря, предстал перед судом, состоявшимся в городском Дворце Юстиции. Судья Сильвия Ковасевич (Silvie Kovacevich) прокомментировала свой приговор словами о том, что распространение огнестрельного оружия в Монреале достигло невероятного уровня, и суровые наказания для тех, кто способствует распространению этой заразы, являются одним из средств по предотвращению распространения оружия.

Макдези заявил на суде, что он не стрелял по людям, а лишь сделал “предупредительные выстрелы” по колёсам припаркованного автомобиля. Суд, почему-то, не внял доводам подсудимого. Стрельба на улицах недопустима, и суд послал всем любителям стрельбы ясный и чёткий сигнал – пощады им не будет.

После отбытия приговора осуждённый должен будет ещё год находиться под контролем полиции.

Одним словом, не стоит носить с собой незарегистрированные пистолеты и открывать огонь на улицах.