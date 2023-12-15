Ученые Университета Конкордии о размере и форме спинных мышц

Исследование, проведенное группой ученых из Канады, показало, что связь между размером и формой спинных мышц и количеством жира в организме имеет важное значение.

Ученые из университета Конкордия в Квебеке изучили эту связь и опубликовали результаты своего исследования в журнале “Frontiers in Musculoskeletal Disorders”.

Одна из основных мышц позвоночника, поясничная многораздельная мышца, играет важную роль в поддержании стабильности позвоночника. Нарушения в работе спинных мышц часто сопровождаются хронической болью в пояснице и голенях. Во время исследования ученые обнаружили интересные различия между спортсменами мужского и женского пола. У женщин-хоккеистов размеры поясничных многораздельных мышц оказались больше, чем у регбистов и футболистов, в то время как у мужчин-футболистов эти мышцы были самыми крупными, а у хоккеистов – самыми маленькими.

Интересно, что у спортсменок обычно был более высокий процент жира в организме, чем у мужчин. Однако, результаты ультразвукового исследования показали сильную положительную связь между процентным содержанием жира в организме и количеством жира в поясничных мышцах. Также было обнаружено, что люди с более высоким процентом жира имеют меньшую способность сокращать поясничные многораздельные мышцы.

Эти результаты подтверждают, что наличие большого количества жира в организме приводит к накоплению жира в мышцах, что может негативно сказываться на их активации. Ученые открыли новые возможности для дальнейших исследований в этой области и способствовали более глубокому пониманию роли жира в формировании размеров и функции спинных мышц.