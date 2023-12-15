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Пожилые люди и канадский рынок недвижимости

Olga Ouspenski Дек 15, 2023 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Оставить комментарий 48 Просмотров

Большинство пожилых людей предпочитают стареть в своих домах, об этом говорится в отчете канадской ипотечной и жилищной компании (SCHL): “Рынок под пристальным вниманием осени 2023 года”.

 

Действительно, результаты отчета показывают, что значительная часть пожилых людей, предпочитают сохранять свои дома, а не продавать их.

Фактически, доля домовладельцев пожилого возраста, выставляющих свою жилую недвижимость на продажу, высока только в относительно старших возрастных группах.

С другой стороны, хотя кондоминиум приобретает все большую популярность среди канадских пожилых домовладельцев, переход к этому типу жилья, тем не менее, остается очень ограниченным, отмечает SCHL.

Из трех крупнейших мегаполисов Канады домами пожилых людей в Ванкувере и Торонто с наибольшей вероятностью станут кондоминиумы , тогда как в Монреале эта категория людей чаще выбирает арендуемое жилье.

Что касается идеи переезда в жилье меньшего размера, то пожилые канадские жители не очень отдают предпочтение этому варианту. Однако эта тенденция наблюдается только у небольшого процента из них.

В свете этих результатов SCHL рекомендует подумать о решениях по увеличению предложения за счет существующего жилья, таких как строительство дополнительного жилья небольшой площади в удобных районах.

 

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками. 

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