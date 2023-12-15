Союзники расходятся с Вашингтоном из-за Газы

Союзники отдаляются от Вашингтона из-за ситуации с Газой. Следующий ключевой геополитический вопрос, связанный с войной в Газе, заключается в том, будет ли операция Белого дома получать крепкую поддержку со стороны ее союзников, а не приведет ли она к изоляции Израиля. 14 декабря была прокомментирована данная ситуация.

Последствия израильской реакции на ужасные теракты Хамаса 7 октября – неустанно возрастающие потери палестинцев, увеличивают политическую цену, которую президент Джо Байден платит как внутри страны, так и за ее пределами за поддержку Израиля. Напряжение начинает проявляться.

Во вторник три главных союзника Америки – Канада, Австралия и Новая Зеландия – отдалились от Вашингтона, чтобы призвать к немедленным усилиям по достижению соглашения о прекращении огня в Газе. “Цена победы над Хамасом не может быть постоянными страданиями всего палестинского гражданского населения”, – заявили премьер-министры трех стран.

Такая ситуация вызвала редкий раскол в альянсе Five Eyes (Содружественный альянс по обмену разведданными), в который также входят США и Соединенное Королевство. Даже Великобритания, чья внешняя политика практически всегда соответствует позиции США, создает свои запасы, воздерживаясь от голосования по резолюции Совета Безопасности ООН, требующей прекращения огня, над которой США наложили вето.

Политическая позиция Байдена в этом вопросе проявляется в двух важных моментах, которые показывают его утрату терпения в отношении Израиля. Во время сбора средств президент предупредил, что Международное сообщество теряет поддержку из-за продолжающихся неизбирательных бомбардировок со стороны Израиля.

Продолжая быть откровенным на таких мероприятиях, Байден также отметил, что правое коалиционное правительство Израиля усложняет ситуацию, при этом добавил: “Мы должны убедиться, что Биби (Нетаньяху) понимает, что ему нужно предпринять какие-то шаги”.

Между двумя правительствами возникли явные разногласия относительно дальнейших действий с газой после завершения военных действий, а также относительно долгосрочной мечты о создании Палестинского государства.

Война в Газе привела к ужасным человеческим жертвам, но она также вызвала непредвиденные политические последствия в Соединенных Штатах, особенно новую волну антисемитизма. Была выявлена двусмысленность в отношении дискриминации по отношению к евреям, включая прогрессивные и либеральные университеты.

Среди американских избирателей арабского происхождения растет гнев из-за резни в Газе, что представляет собой значимый демографический фактор для демократов, особенно в ключевом штате Мичигане – популярность Байдена в этом штате снижается. Поддержка Израиля также угрожает мировому лидерству Вашингтона.

Однако, насколько это может повлиять на ситуацию? Несмотря на все растущее разочарование, Байден все равно проявляет реальное давление на израильских политиков будет огромным сюрпризом.

Одним из вариантов было бы условное предоставление помощи Израилю в размере 14 миллиардов долларов, хотя официальные лица сообщили CNN, что администрация в настоящее время не планирует этого, несмотря на растущие призывы демократических законодателей и правозащитных организаций к прекращению поставок оружия США, если Израиль не будет предпринимать больше усилий для защиты гражданского населения в Газе.

Вопрос о помощи, который спровоцировал серьезные столкновения между Белым домом и ультраправыми республиканцами, в настоящем виде не может пройти через Конгресс. Кроме того, Израиль считает, что он ведет борьбу не только за свое выживание, но и за выживание еврейского народа. Жестокость операций в Газе свидетельствует о его решимости заботиться о собственной безопасности так, как он считает нужным.

Не ясно, что Байден или любой другой мировой лидер могли бы сделать, чтобы остановить это, если бы хотели. Однако политическая цена, которую Байден платит, будет продолжать расти.