В Канаде выделили $560 млн на развитие правосудия для индейцев

В Канаде выделят $560 млн на развитие системы правосудия с акцентом на коренных жителях шести народностей, сообщается в пресс-релизе канадского правительства.

Министр юстиции и генеральный прокурор Канады Ариф Вирани вместе с директором департамента юстиции шести народов Тимом Буччи объявили о выделении более $560 000 на поддержку двух проектов министерства юстиции шести племен, которые направлены на решение проблемы неверной трактовки нужд коренных народов в юридической системе и обеспечение надлежащего обучения с особым вниманием к потребностям жертв.

Цель этой инициативы заключается в процессе примирения населения страны с коренными ее народами. Ресурсы предоставят поддержку проекту Gladue Aftercare Worker и программе “Мы идем вместе”.

Первый проект будет сосредоточен на реабилитации осужденных, в то время как в рамках второй программы будут готовиться волонтеры, чтобы оказывать помощь тем, кто пережил психологическую травму. Значительная часть средств, а именно $487 500, будет предоставлена на реализацию первого проекта в течение ближайших пяти лет.

Вторая программа будет финансироваться из Фонда Наращивания Потенциала Программы Правосудия для коренных народов, а сумма в размере $76 435 будет выделена до 2025 года.

Напомним, “Шесть народов” – это объединение шести индейских племен, проживающих в крупнейшей резервации Канады, включающей Могавки, Каюга, Онондага, Онейда, Сенека и Тускарора.