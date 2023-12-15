Канадский хоккеист Зак Хайман: “Антисемитизм достиг той точки, когда это пугает”

Зак Хайман является известным хоккеистом и играет в команде НХЛ «Эдмонтон Ойлерз».

Зак Хайман, канадский профессиональный хоккеист и автор детских книжек, высказал свою озабоченность антисемитизмом в Канаде и США. Он подчеркнул, что он гордится своим еврейским наследием и своим происхождением из еврейской общины. Он также отметил, что важно, чтобы еврейское сообщество оставалось единым в трудные времена и активно противостояло антисемитизму.

Зак Хайман подчеркнул, что антисемитизм достиг критической точки, когда это начинает вызывать страх. Евреи чувствуют, что их безопасность находится под угрозой, а нападения на синагоги стали все более распространенными. Он привел пример угроз, поступивших в его школу в Торонто, связанных с возможными взрывами. Эти угрозы были основаны только на еврейской принадлежности определенного количества учеников.

Он также отметил, что подобные события не должны происходить в Канаде и США, и важно не игнорировать их появление. Евреям некомфортно жить в такой ситуации, и это вызывает пугающие ощущения.

Полиция Торонто сообщила о значительном увеличении числа вызовов, связанных с ненавистью, особенно в последнее время. Это подтверждает, что антисемитские и исламофобские инциденты становятся все более распространенными и требуют серьезного рассмотрения.

Зак Хайман, помимо своей карьеры в хоккее, занимается написанием детских книжек. Он начал писать еще в седьмом классе. Тогда его рассказ выиграл конкурс и был издан отдельной книгой. С тех пор он выпустил несколько книг и готовится к написанию следующей.