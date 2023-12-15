Хоккей – спорт далеко не безопасный. Мальчик тяжёло ранен шайбой

Серьёзное ранение юного хоккеиста. Он до сих пор в критическом состоянии после попадания шайбы в шею во вторник, 12 декабря.

Юный хоккеист, которому всего лишь одиннадцать лет, игрок одной из детских команд города Saint-Eustache (город находится на северном берегу от Монреаля), получил серьёзную трамву во время тренировки вечером вторника, 12 декабря. Другой игрок – тоже мальчуган, – бросил шайбу, которая случайно угодила мальчику прямо в шею. Удар был такой силы, что пострадавший хоккеист тут же потерял сознание. Была вызвана скорая помощь, мальчика между тем, вынесли с поля и раздели, сняв хоккейные “доспехи”. Ребёнок был срочно доставлен в одну из больниц Монреаля. До вечера в четверг, 14 декабря, он находился в палате интенсивной терапии, его состояние оценивается, как крайне тяжёлое.

Полиция Saint-Eustache ведёт расследование, пока официальное заключение не опубликовано, но, согласно неофициальным поясненениям представителя сил правопорядка, очевидно, что никакого злого умысла в инциденте не было – бросок не был направлен на мальчика даже в шутку, просто случайно снаряд угодил в горло.

В четверг полиция подтвердила, что не имело место и нарушение правил безопасности в том, что касается защитных элементов у ребят, играющих в хоккей – пострадавший ребёнок носил хоккейный шлем, лицо его закрывал щиток, на шее был защитный пояс. Шайба угодила в щель между нижней частью каски и защитным пояском. Если бы она попала на полсантиметра выше или ниже, то ничего страшного бы не произошло, хотя удар ребёнок почувствовал бы, но без последствий.

Федерация детского хоккея Квебека и ассоциация детских команд Saint-Eustache уже опубликовали заявления в поддержку раненого юного хоккеиста, все надеются на благополучный исход, с членами команды, участвовавшей в тренировке, беседут психологи. Наверняка, самое большое внимание уделяется главному “виновнику” (в кавычках, потому что соперник ни в чём не виноват). Психологическая помощь оказывается и членам семей.