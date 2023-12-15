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Новости Учеными США найдена связь между окрасом кошек и их характером
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Кошка-рысь из Биодома

Учеными США найдена связь между окрасом кошек и их характером

Виктория Христова Дек 15, 2023 Новости, Новости Америки Оставить комментарий 41 Просмотров

Научные исследования в США установили, что окрас шерсти кошек может отражать их характерные особенности.

Эксперты из калифорнийского университета провели онлайн-опрос, в ходе которого они использовали шкалу лайкерта и десять терминов, описывающих личностные черты. Участникам опроса предлагалось связать эти термины с различными цветами кошек – оранжевыми, белыми, черными, трехцветными и двухцветными.

Результаты исследования показали интересные закономерности. Так, рыжие кошки обычно оказались дружелюбными и активными, проявляющими меньшую застенчивость. Белые кошки, напротив, характеризовались спокойствием, низкой активностью и смелостью, но они также могли испытывать сложности в установлении контактов с людьми. Двухцветные кошки, в свою очередь, оказались дружелюбными, но немного отстраненными.

Среди трехцветных кошек наблюдалась повышенная настороженность и небольшое снижение дружелюбия, а также недостаток терпения. Специалисты не смогли выделить какие-либо характерные черты в поведении черных кошек, что вызвало затруднения при анализе их характера.

Конечно, следует отметить, что данное исследование имеет субъективный характер, так как данные были собраны у владельцев домашних животных. Опубликованная научная статья доступна на портале научного журнала Science Focus, какую информацию сообщил доктор Питер.

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