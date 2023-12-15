Канада планирует возродить сахарную отрасль

Канада строит планы по возрождению своей сахарной отрасли. Местные производители и переработчики сахарной свеклы настаивают на введении национальной политики, которая бы регулировала объемы импорта тростникового сахара из стран-производителей, таких как Бразилия и Индия. Это позволит сфокусировать внимание на развитии производства и переработке сахарной свеклы внутри страны.

Статья Джеффа Мельхиора, опубликованная в канадском агроиздании “Alberta Farmer Express” и изученная порталом Agroxxi.ru, рассказывает о попытках Канады активизировать национальную сахарную промышленность. Исполнительный директор группы производителей сахара Дженнифер Кроусон подчеркивает необходимость национальной политики по сахару, чтобы заложить основу для оживления отрасли. Она отмечает, что Канада является единственной страной G7 без такой политики, и национальная сахарная политика поможет защитить отечественный рынок сахарной свеклы и расширить отрасль.

Группа переработчиков сахарной свеклы из провинции Альберта и их партнер – Канадская ассоциация производителей сахарной свеклы – утверждают, что основной целью внутренней сахарной политики является увеличение доли отечественной сахарной свеклы на рынке до 16 процентов. Это позволит привлечь инвестиции в переработку сахара и расширить посевные площади под сахарную свеклу. В настоящее время некоторые фермеры в провинции Манитоба отказались от выращивания сахарной свеклы в пользу других культур, поэтому развитие национальной сахарной политики позволит возродить выращивание свеклы в этой провинции.

Сахарная политика требует одобрения на федеральном уровне, и хотя процесс ведется медленно, но уверенно, уже были проведены встречи с представителями министерства сельского хозяйства и агропромышленности Канады. Создана рабочая группа, которая рассматривает аспекты внутренней сахарной политики.

Следует отметить, что национальная политика в отношении сахара не решит проблему забастовки на сахарном заводе в Ванкувере, которая привела к дефициту сахара на прилавках магазинов. Однако предлагаемая политика создаст больше возможностей для цепочки поставок в случае подобных событий.

Кроусон также отмечает, что почти весь объем производимого сахара в Канаде получается из сахарной свеклы, выращенной и переработанной в Альберте на заводе Lantic. Другие заводы компании, находящиеся в Монреале, Ванкувере и Торонто, перерабатывают тростниковый сахар из Индии, Бразилии и Вьетнама.

В настоящее время канадская свеклосахарная промышленность функционирует в рамках системы регулирования поставок и квот. Площадь свеклосахарных полей может быть уменьшена, если заводы не смогут обработать свеклу в соответствии с квотой. Это ставит фермеров в непростое положение, так как у них нет других возможностей сбыта необработанной свеклы.

С учетом всех этих факторов, национальная сахарная политика позволит Канаде иметь экологически чистый продукт, полностью произведенный в стране. Восстановление отрасли придет на пользу всем звеньям ее поставочной цепочки. Несмотря на высокую урожайность сахарной свеклы у фермеров, существует несколько факторов, которые приводят к сокращению посевных площадей. Однако Фрэнсис Кроусон, эксперт в области сельского хозяйства, подчеркивает необходимость остановить эту тенденцию.