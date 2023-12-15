Быть или не быть? Вот в чём вопрос (мы о школе в понедельник, 18 декабря)

Заявления противоречивы. Стороны даже не договорятся о том, объявлять об окончании забастовки или погодить. Скорее всего, дети и дальше не учатся.

Забастовка учителей государственных школ продолжается. Виден ли конец забастовки? Этого не знает никто. Каждый из участников действа даёт собственные пояснения, обещания, заверения… Если премьер Франсуа наш Лего два дня подряд заверял народ, что с понедельника детишки смогут радостно схватить портфели (читай – рюкзаки) и вприпрыжку побежать на занятия, президент Федерации образования (Fédération autonome de l’enseignement) Мелани Юбер (Mélanie Hubert) заявила днём в четверг, 14 декабря, что надежды на возобновление занятий, скажем прямо, маловато. Хотя точно на вопрос “быть или не быть” дама всё же не ответила.

С другой стороны, в тот же четверг, 14 декабря, родители получили уведомление от администраций школьных заведений (cм. копию ниже) о том, что занятий в понедельник, 18 декабря, всё же не будет, готовьтесь, дорогие мамаши и папаши, к очередной неделе головной боли – куда пристроить чадо и когда же ребёнок начнёт вновь вбирать знания (ну, или можно раскошелиться на репетитира, вычеркнув из семейного бюджета новогодние подарки).

“Утешает” тот факт, что всего лишь 40% квебекских школ бастуют, а остальные 60% всё же работают (работают все частные школы, но не работает большая часть общеобразовательных госучреждений, включая колледжи и сежепы). То есть, кто-то всё же учится. А забастовка продолжается вот уже четвёртую неделю…

Взаимные уступки? Компромиссы? Думы о том, что дети не учатся? Нет, не слышали. Сотни учителей стоят с плакатами около школ, скандируют лозунги, дудят в трубы и бьют в барабаны. Правы они или нет, не нам решать. Многие описывают положение учителей, как незавидное, другие сравнивают их зарплаты с зарплатами рабочих на заводах, третьи напоминают о практически ненормированных рабочих днях. Кто прав, кто виноват, повторим, решать не нам. Факт есть факт – дети не учатся.

Министерство образования Квебека, между тем, отменило своим указом празднование в школах Рождества. Традиционные вечера, концерты, весёлые сценки – не до того, это понятно. Удивительно было бы, если бы школьный праздник не отменили. Отмена касается всех школ, включая те, что не бастуют. И, в первую очередь, был отменён традиционный торжественный вечер, который каждый год (за исключением пандемийных лет) проводился для учителей в Центре Конгресов города Квебек. На этом вечере всегда собирались более тысячи сотрудников министерства (не только учителя). Но вот, закрыли. Будем надеяться, в следующем году отпразднуют. Если повезёт. И если доживём.

Типичное уведомление от Роно, разосланное в четверг, 14 декабря: