Какие марки автомобилей наиболее популярны у угонщиков

Статистика знает всё, в том числе данные о том, какие автомобили пользуются наибольшим спросом в любителей красть чужие машины.

Разумеется, тенденции угонов тех или иных марок и моделей автомобилей могут меняться из года в год и часто зависят от ряда факторов, включая популярность определенных моделей автомобилей, их доступность и легкость в угоне.

В общем, угонщики в Квебеке (как и всюду) часто предпочитают автомобили, которые пользуются спросом на черном рынке запчастей или те, которые можно быстро перепродать, особенно за границей. Это могут быть как роскошные автомобили, так и более распространенные модели.

К сожалению, воровство личных автомобилей приобретает всё большие масштабы. Страховые компании и правоохранительные органы регулярно публикуют статистику. Последние данные следующие:

Сегодня RAV4 занимает в печальном списке первое место по Канаде. Хотя модели марок Toyota (Highlander) и Hyandai (CR-V) отстают немного. RAV4, судя по словам экспертов, наиболее легко вскрыть и завести, отсюда и популярность. (Кстати у мэра Монреаля и у министра иммиграции Квебека украли как раз Highlanderы. Вот интересно, а почему в обоих случаях краденные автомобили нашли за несколько часов, что ж именно у угонщиков пошло не так, никак не поймём).

Очень популярны угоны последних моделей Фордов, Лексусов NX (это тоже Тойота, но машины более высокого класса) – в Квебеке угоны Лексусов чуть-чуть ниже по показателям, чем у Rav4.

Чуть меньше воруют Toyota Prius. Как видим, автомобили Тойоты воруют чаще остальных. Но Range Rover и Range Sport тоже популярны.

Всего в 2022 году в Квебеке каждый день угоняли 30 автомобилей (речь обо всех случаях, включая случаи хулиганства – когда соседний юноша воспользовался тем, что сосед оставил машину открытой и не забрал ключ – такое случается, как правило, машина возвращается через часок, когда малец накатался, а потом, размазывая слёзы, извиняется и просит не заводить дело. И не о случаях, когда машину угнал собственный сынок, забыв предупредить маму, что он взял её автомобиль – такое тоже случается.) В 2023 году число краж растёт. В первую половину года крали уже в среднем по 32 машины в день

Удивительно (а может быть, и логично), что меньше всего воруют в Квебеке (пропорционально к общему количеству этих машин на улицах) Tesla. Кстати, их меньше всего воруют и в США.

Заметим, что статистика разных источников может несколько отличаться, всё зависит, как сказано выше, от разных факторов, включая временные промежутки и спрос где-нибудь в Африке. Но общее положение с безопасностью наших транспортных средств не радует.