В Канаде подсчитали, что темнокожих задерживают чаще других

В Канаде было подсчитано, что полиция Торонто задерживает людей темнокожей расы чаще, чем представителей других рас. Такие выводы содержатся в докладе, опубликованном 14 декабря Комиссией по правам человека провинции Онтарио.

Вопреки запрету на проведение профилактических проверок на улицах, представители чернокожей общины утверждают, что для них они стали более распространенными явлением. В ходе опроса, проведенного в 2019 году, 40,4% чернокожих респондентов заявили, что полиция останавливала их хотя бы один раз за предыдущие два года. В то же время, среди белых респондентов положительно ответили на этот вопрос 24,7%, а среди азиатов – 24,9%.

Отмечается, что в правилах деятельности полиции существуют серьезные пробелы в отношении политики и процедур проверок и обысков. Утверждается, что эти правила недостаточно ограничивают полицейских в этой области и не предоставляют достаточных указаний относительно ситуаций, в которых такие обыски являются уместными.

Исследователи также обнаружили, что полиция собирала и сохраняла “важные личные данные” о результатах проверок, даже когда для этого не существовала необходимость. Вместо уничтожения таких данных, они хранились в полицейских базах.

Полиция приветствовала выход данного доклада и заявила, что он является “важным вкладом в уже проводимую работу по предотвращению и решительному противодействию расизму в отношении чернокожих людей”.