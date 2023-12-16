KartinaTV рекомендует к просмотру

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В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека Premier – Комедия «Мой папа не подарок»

Новогодняя смешная история с участием Тимофея Трибунцева и Ольги Медынич. Макс увлечен видеоиграми и мечтает попасть на фестиваль косплея для геймеров. Но его родители разведены, и мама не разделяет интересов сына. В отличие от этого отца — эксцентричного, но очаровательного изобретателя Сергея. Максу придется придумать, как преодолеть все трудности, выиграть гонку на супердронах и победить главного злодея. И, возможно, в процессе он сможет навести порядок в личной жизни своего папы, даже влюбиться!

Видеотека more.tv – Комедия «Мамы-3»

В последний день декабря главные героини вместо того, чтобы готовить оливье и смотреть «Иронию Судьбы», отправляются в Прагу, чтобы встретить Новый Год в европейском стиле. Однако из-за погодных условий их самолет вынужден приземлиться в аэропорту небольшого, но красивого и уютного польского городка. Город встречает матерей абсолютно пустыми улицами, так как для местных жителей Новый Год — это спокойный праздник. Это абсолютно не устраивает героинь и их попутчиков, и они решают устроить настоящий, безудержный Новый Год «по-нашему» в этой «провинциальной Европе». Остается только найти Деда Мороза, шампанское, оливье, петарды… в общем, все необходимое для настоящего праздника!

Видеотека START – Комедия «Обратная связь»

Видеотека START предлагает посмотреть нашумевшую комедию от знаменитого «Квартета И» — продолжение популярной ленты «Громкая связь». События картины разворачиваются 31 декабря, когда семеро друзей снова решают собраться в загородном доме, чтобы весело встретить Новый год. На этот раз кто-то в компании предлагает сыграть в крайне необычную игру, которая, естественно, сделает этот вечер незабываемым и полным откровений, сюрпризов и внезапных сюжетных поворотов.

Видеотека START – Фильм «Страна хороших деточек»

Это рассказ о проказливой девочке по имени Саша, которая утомила своих родителей своими выходками. В новогоднюю ночь семья непоседы решает загадать желание: они хотят, чтобы в следующем году у них появилась новая, послушная дочь. Таким образом, Саша отправляется в Страну послушных детишек для коррекции своего поведения. Что ждёт главную героиню по ту сторону привычного мира?

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Если вы желаете смотреть Kartina Canada на телевизоре, выберите для себя телевизионную приставку. Она очень просто подключается к интернету и Вашему телевизору. Мы поддерживаем как устаревшие, так и новейшие типы телевизоров. Мягкое кресло, горячий чай и пульт дистанционного управления 200 каналами из России и стран СНГ – вот что необходимо для каждого семейного очага.

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Напомним читателю, что в свободной продаже имеются телевизионные карточки от Kartina Canada. Они работают по принципу телефонных, то есть вы снимаете защитный слой и открывшийся код даст вам доступ к более чем 200 лучших телеканалов России, Украины и стран СНГ на 30 дней или один год (в зависимости от стоимости карточки). Наша видеотека насчитывает более 30,000 популярных фильмов и сериалов, а также архив всех основных телеканалов. И главное – всё это без рекламы!

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