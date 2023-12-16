Чудотворная икона Божией Матери «Курская-Коренная» прибывает в Монреаль

Чудотворная икона Божией Матери «Курская-Коренная», Одигитрия Русского Зарубежья посетит Свято-Николаевский кафедральный собор к престольному празднику Святителя Николая с присутствием его Высокопреосвященнейшего Митрополита Николая, Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви.

Курская икона Божией Матери «Знамение» является самой почитаемой иконой Русской Православной Церкви Заграницей, и под заступничеством Божией Матери, чудотворно явившейся в Ее святом образе, РПЦЗ совершала свою вековую миссию в рассеянии и продолжает ее во втором столетии.

Кроме того, что икона обычно находится в синодальном соборе, специально посвященном в ее честь в Нью-Йорке, каждое заседание Священного Архиерейского Синода проходит в присутствии святого образа, начинается с молитв к Богородице, возносимых перед ним. Более того, по Синодальному обычаю издавна Курско-Коренная икона регулярно посылалась во все епархии РПЦЗ, почиталась на богослужениях в приходах и посещала дома верующих. Икона посещает и другие части света, куда верующие часто прибывают десятками тысяч, чтобы ей поклониться.

Всеночное бдение в 18:00ч (18 декабря)

– Божественная Литургия архирейским чином в 09:30ч. (19 декабря)