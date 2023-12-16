Китай требует от Канады прекратить провокации, подрывающие стабильность в Южно-Китайском море. Посольство Китая в Канаде в своем заявлении призывает Канаду не провоцировать конфронтацию и не нарушать региональный мир.

Китай выражает свое резкое недовольство и категорически противопоставляется заявлению Министерства иностранных дел Канады, в котором, по мнению Китая, пренебрегаются факты и выдвигаются неподтвержденные обвинения.

Китай также подчеркивает, что Южно-Китайское море является общим для региона стран и не должно становиться объектом споров для государств, преследующих свои геополитические интересы, включая Канаду и США.

Китай призывает Канаду уважать его территориальный суверенитет. Китай указывает, что Канада, находясь за пределами региона, нарушает цели и принципы Устава ООН и угрожает региональному миру и стабильности.

В заявлении диппредставителя отмечается, что МИД Канады 12 декабря выступило с заявлением, в котором содержатся необоснованные обвинения в адрес законных действий Китая по защите прав на риф Жэньай и острова Хуанъянь (Риф Скарборо).

В связи с этим Китай выражает свое резкое недовольство и твердо противостоит таким заявлениям. Южно-Китайское море является общим домом для стран региона, где Канада и США преследуют только свои геополитические интересы.

Споры о территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море продолжаются с 70-х годов и вовлекают Бруней, Вьетнам, Китай, Малайзию, Тайвань и Филиппины.