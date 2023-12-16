Google ограничит рекламодателям возможности отслеживания действий пользователей

Корпорация Google анонсировала введение ограничений на использование сторонних cookie-файлов в своем браузере Chrome. Это изменение, которое позволит защитить приватность пользователей, будет внедрено с января следующего года.

Google планирует постепенно внедрять данное ограничение в Chrome и полностью запретить использование сторонних cookie-файлов лишь к концу второй половины 2024 года. Однако возможен сценарий, при котором данная функция будет запрещена в Великобритании из-за возможного нарушения антимонопольного законодательства.

Еще в начале 2020 года Google объявила о своем намерении отказаться от поддержки сторонних cookie-файлов. Однако неоднократно откладывала реализацию этого решения, чтобы участники рекламного рынка имели достаточно времени для подготовки к изменениям и оценки их последствий.

Сторонние cookie-файлы позволяют веб-ресурсам сохранять информацию на устройствах пользователей, которая может быть использована в дальнейшем, например, для авторизации, отслеживания пользовательских действий на сайте или для сбора статистики.

Некоторые конкуренты Chrome уже отказались от использования сторонних cookies достаточно давно. Например, в 2019 году Mozilla и Brave анонсировали введение блокировки сторонних cookies по умолчанию в своих браузерах. При этом Mozilla потребовалось две итерации, чтобы достичь желаемого уровня конфиденциальности для своих клиентов.

Осенью 2018 года в Firefox была добавлена “улучшенная защита от отслеживания” (enhanced tracking protection), которую разработчики посчитали недостаточной. Поэтому в апреле 2023 года этот известный браузер получил “полную защиту cookie” (total cookie protection), которая гарантирует доступ к созданным в Firefox cookies только тем сайтам, на которых были созданы эти файлы.

Подобные меры по защите конфиденциальности пользователей были предприняты разработчиками Safari от Apple в 2020 году, после чего их продукт был назван “первым массовым браузером с полной блокировкой сторонних cookies по умолчанию”. В их браузере решение получило название “умная защита от отслеживания” (intelligent tracking protection).

В отличие от своих конкурентов, Google не спешил отказываться от сторонних cookies. Этот американский IT-гигант зависит от рекламных доходов, и эффективность рекламы непосредственно влияет на выручку компании. В результате третьего квартала 2023 года материнская компания Google, Alphabet, отчиталась о выручке в размере $76,7 миллиарда.

При этом рекламный бизнес, включая YouTube, принес группе $59,7 миллиарда. Прежде чем отказаться от такого инструмента таргетирования рекламы, как cookies, Google должен был найти достойную замену, которая устроила бы пользователей Chrome, рынок и саму компанию. Эту задачу они планировали решить с помощью инициативы “песочница конфиденциальности” (the privacy sandbox).