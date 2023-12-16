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Новости Google ограничит рекламодателям возможности отслеживания действий пользователей

Google ограничит рекламодателям возможности отслеживания действий пользователей

Виктория Христова Дек 16, 2023 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий Оставить комментарий 29 Просмотров

Корпорация Google анонсировала введение ограничений на использование сторонних cookie-файлов в своем браузере Chrome. Это изменение, которое позволит защитить приватность пользователей, будет внедрено с января следующего года. 

 

Google планирует постепенно внедрять данное ограничение в Chrome и полностью запретить использование сторонних cookie-файлов лишь к концу второй половины 2024 года. Однако возможен сценарий, при котором данная функция будет запрещена в Великобритании из-за возможного нарушения антимонопольного законодательства.

Еще в начале 2020 года Google объявила о своем намерении отказаться от поддержки сторонних cookie-файлов. Однако неоднократно откладывала реализацию этого решения, чтобы участники рекламного рынка имели достаточно времени для подготовки к изменениям и оценки их последствий.

Сторонние cookie-файлы позволяют веб-ресурсам сохранять информацию на устройствах пользователей, которая может быть использована в дальнейшем, например, для авторизации, отслеживания пользовательских действий на сайте или для сбора статистики.

Некоторые конкуренты Chrome уже отказались от использования сторонних cookies достаточно давно. Например, в 2019 году Mozilla и Brave анонсировали введение блокировки сторонних cookies по умолчанию в своих браузерах. При этом Mozilla потребовалось две итерации, чтобы достичь желаемого уровня конфиденциальности для своих клиентов.

Осенью 2018 года в Firefox была добавлена “улучшенная защита от отслеживания” (enhanced tracking protection), которую разработчики посчитали недостаточной. Поэтому в апреле 2023 года этот известный браузер получил “полную защиту cookie” (total cookie protection), которая гарантирует доступ к созданным в Firefox cookies только тем сайтам, на которых были созданы эти файлы.

Подобные меры по защите конфиденциальности пользователей были предприняты разработчиками Safari от Apple в 2020 году, после чего их продукт был назван “первым массовым браузером с полной блокировкой сторонних cookies по умолчанию”. В их браузере решение получило название “умная защита от отслеживания” (intelligent tracking protection).

В отличие от своих конкурентов, Google не спешил отказываться от сторонних cookies. Этот американский IT-гигант зависит от рекламных доходов, и эффективность рекламы непосредственно влияет на выручку компании. В результате третьего квартала 2023 года материнская компания Google, Alphabet, отчиталась о выручке в размере $76,7 миллиарда.

При этом рекламный бизнес, включая YouTube, принес группе $59,7 миллиарда. Прежде чем отказаться от такого инструмента таргетирования рекламы, как cookies, Google должен был найти достойную замену, которая устроила бы пользователей Chrome, рынок и саму компанию. Эту задачу они планировали решить с помощью инициативы “песочница конфиденциальности” (the privacy sandbox).

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