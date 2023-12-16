Точная дата рождения Иисуса на самом деле неизвестна

Ни разу в Библии не упоминается точная дата рождения Иисуса Христа. Но главное не в этом, а в духе и значение праздника.

В принципе, человечество не знает, какого именно числа родился Иисус Христос. В Библии ни разу не упоминается ни день, ни месяц, ни год его рождения. Разные Церкви празднуют Рождество в разные дни – от 25 декабря до 6 января (армянская Церковь) или 7 января (большая часть восточных христианских Церквей. Заметим, что не только дату христиане разных направлений празднуют в разные дни, но даже написание имени разнится – в русском каноническое написание с двумя “ии”, но часто пишут с одним, а в других словянских языках, включая украинский и белорусский, одно “и” считается верным.

Наиболее распространённая и, наверно, общепринятая версия, это та, согласно которой днём рождения Иисуса считается самый короткий день в году. В Древнем Риме этот день выпадал на 25 декабря. Теологи считают, что Иисус выбрал для своего рождения именно для того, чтобы света было больше с каждым прошедшим днём, чтобы младенец как бы знаменовал собою пришествие светлых дней. Между прочим, эту версию, судя по всему, первым сформулировал Исаак Ньютон. Но есть мнение, поддерживаемое рядом теологов Римско-Католической Церкви, что эта дата была выбрана Церковью в противовес языческому празднику Сатурналий. Есть и точка зрения, связывающая Рождество с иудейским празднованием Хануки – праздником очищения Храма (хотя этот праздник появился через двести лет после рождения Христа).

Но в любом случае, учёные историки сходятся на том, что Рождество христиане стале отмечать во втором столетии нашей эры, хотя до девятого века праздник не отмечался широко, а был лишь одним из знаменательных дней. И лишь постепенно Рождество Христово стало самым главным праздником не только для христиан, но и для всех тех, кто желает мира и счастья. Не суть важна точная дата и точная причина празднования именно в конце декабря или в начале январе (в зависимости от Церкви). Главное в духе, в радости, в вере в лучшую жизнь, в том, что света будет всё больше, а чёрные времена уйдут в прошлое.