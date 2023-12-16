Plaza Alexis Nihon – один из самых известных торговых центров Монреаля

Рассказываем о Plaza Alexis Nihon, большом торговом комплексе, который располагается прямо над станцие метро Atwater.

Plaza Alexis Nihon – это многофункциональный комплекс, расположенный почти в центре Монреаля, на выходе из станции метро Atwater (на зелёной ветке метро). Этот большой комплекс находится на углу улицы Сент-Катрин (Sainte-Catherine) и бульвара Атвотер (Atwater).

Хотя комплекс включает в себя офисные башни и жилые здания, причём здания высотные, в них размещаются десятки компаний, но главным для монреальцев и гостей города, конечно же, является большой торговый комплекс Plaza Alexis Nihon. В этом большой торговом центре расположены различные магазины, рестораны и бюро, оказывающие разные услуги, от ремонта ключей и компьютеров до пошива и ремонта одежды и обуви.

Так как центр Plaza Alexis Nihon удобно расположен рядом со станцией метро Atwater, то доступ к другим районам города очень удобный, как и наоборот – выйдя из метро человек сразу попадает в здание комплекса. Рядом находятся автобусные остановки ряда маршрутов. Под зданием и вокруг есть парковки для автомобилей.

Комплекс находится недалеко от других известных мест и учреждений Монреаля, включая колледж Dawson, университет Конкордия и торговую улицу Sainte-Catherine.

Названный в честь Алексиса Ниона, известного квебекского предпринимателя, комплекс был открыт в 1967 году и с тех пор неоднократно модернизировался и расширялся.

Количество магазинов в торговом центре Place Alexis Nihon в Монреале может меняться, но на сегодняшний день самые известные марки, товары которых продаются здесь, это Reitmans, Ardene, La Vie en Rose, L’Équipieur, Marshalls, Sports Experts, Urban Customz, Zara, Stokes, DeSerres… Из магазинов, предлагающих разные товары, можно выделить Winners, Dollarama, Canadian Tire, IGA, La Source, Koodo, и многие другие. Кстати, заметим, что иногда в центральном зале проходят концерты, устраиваются игры для детей и конкурсы для взрослых