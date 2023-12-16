В Онтарио мать убила своих двоих детей

Мать убила двоих детей и выбросилась из окна шестого этажа, но осталась жива. Она арестована, хотя находится в больнице.

Очередная жуткая история. На сей раз из соседней провинции. Только что полиция Торонто обвинила некую даму, по имени Ванесса Колиас (Vanessa Collias), двадцати пяти лет от роду у убийстве двоих собственных детей, одному из которых было четыре, а второму пять лет. Дети – Янис и Мими – были найдены мёртвыми в собственной квартире на шестом этаже многоэтажного дома на улице Clamorgan Avenue, дом 5, в городском районе Скарборо.

Сама женщина, после того, как она убила детей, выбросилась с балкона квартиры, но не погибла. В тяжёлом состоянии её доставили в больницу.

Оказалось, что за две недели до трагедии отец малышей Коста Колиас скончался. Ему было 72 года (напомним, что женщине 25 лет). Причина его смерти – лейкомия. Пока не объявлены результаты вскрытия детей, хотя власти подтверждают, что речь, вне самого сомнения, об убийстве.

Убийство произошло в воскресенье, 10 декабря, но о нём было объявлено лишь в пятницу, 15 декабря, так как полиция не публиковала никаких сведений до завершения расследования и уточнения конкретной причины гибели детей. Только когда стало ясно, что они были отравлены ядом, было сделано объявление, хотя каким именно ядом, не уточняется. Пока нет сведений и о том, что именно послужило причиной страшного злодеяния. Погибшие мальчики стали самыми юными жертвами убийства в Торонто в этом году.