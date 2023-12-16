В Онтарио мать убила своих двоих детей
Очередная жуткая история. На сей раз из соседней провинции. Только что полиция Торонто обвинила некую даму, по имени Ванесса Колиас (Vanessa Collias), двадцати пяти лет от роду у убийстве двоих собственных детей, одному из которых было четыре, а второму пять лет. Дети – Янис и Мими – были найдены мёртвыми в собственной квартире на шестом этаже многоэтажного дома на улице Clamorgan Avenue, дом 5, в городском районе Скарборо.
Сама женщина, после того, как она убила детей, выбросилась с балкона квартиры, но не погибла. В тяжёлом состоянии её доставили в больницу.
Оказалось, что за две недели до трагедии отец малышей Коста Колиас скончался. Ему было 72 года (напомним, что женщине 25 лет). Причина его смерти – лейкомия. Пока не объявлены результаты вскрытия детей, хотя власти подтверждают, что речь, вне самого сомнения, об убийстве.
Убийство произошло в воскресенье, 10 декабря, но о нём было объявлено лишь в пятницу, 15 декабря, так как полиция не публиковала никаких сведений до завершения расследования и уточнения конкретной причины гибели детей. Только когда стало ясно, что они были отравлены ядом, было сделано объявление, хотя каким именно ядом, не уточняется. Пока нет сведений и о том, что именно послужило причиной страшного злодеяния. Погибшие мальчики стали самыми юными жертвами убийства в Торонто в этом году.