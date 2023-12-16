Рыночные условия ослабнут

Жилой сектор испытает 2024 год в два этапа, прогнозируют брокеры по недвижимости. Напряженная первая половина года с небольшим количеством сделок и понижательным давлением на цены ; затем, благодаря снижению процентных ставок, оживление бизнеса во второй половине года. Согласно рыночным прогнозам APCIQ, количество сделок сократится всего на 2 %, а цены останутся стабильными.

Жилой сектор испытает 2024 год в два этапа, прогнозируют брокеры по недвижимости. Напряженная первая половина года с небольшим количеством сделок и понижательным давлением на цены ; затем, благодаря снижению процентных ставок, оживление бизнеса во второй половине года. Согласно рыночным прогнозам APCIQ, количество сделок сократится всего на 2 %, а цены останутся стабильными.

Профессиональная ассоциация брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ) подвела итоги на рынке жилья в четверг. В дистанционном мероприятии приняли участие более 1000 брокеров, интересующихся прогнозами рынка на 2024 год.

Ожидается, что в провинции в целом на рынке четвертый год подряд будет наблюдаться снижение количества перепродаж. APCIQ прогнозирует почти 75 000 транзакций, что на 2% меньше, чем в 2023 году, но на 33% меньше, чем 112 200 транзакций, зарегистрированных в 2022 году.

Что касается средней цены на жилье, то, по прогнозам APCIQ, она будет на том же уровне, что и в конце 2023 года, или 411 300 долларов. Ориентировочно, средняя цена в 2020 году составила 295000 долларов. Это означает, что цена дома в Квебеке подскочила на 39% с 2020 года по настоящее время.

“Ожидается, что рыночные условия за пределами Монреальского региона будут более благоприятными”, – сказал в интервью Чарльз Брант, директор по анализу рынка APCIQ. Там может быть меньше привлекательности. Мы наблюдаем возвращение балансира. Мы видим, что крупные центры вновь обретают некоторую привлекательность. Чего не было в 2023 году” »

Хотя дистанционная работа остается серьезной тенденцией, понятно, что работодатели хотят, чтобы сотрудники возвращались в офис. Для домашних хозяйств это фактор риска. Когда я уезжаю, упускаю ли я какие-либо рабочие возможности ?

Чарльз Брант, директор по анализу рынка в APCIQ

Ожидается, что сценарий повторится в Монреале : в 2024 году количество сделок сократится на 3%, а цены на жилье немного вырастут на 2%, а на квартиры-на 1%. Средняя цена дома, вероятно, составит к концу 2024 года 549 400 долларов, а цена квартиры-395 600 долларов.

В регионе Квебека, рынке, который в этом году оставался более устойчивым, чем в Монреале, активность может снизиться на 6% в 2024 году, чуть ниже отметки в 8000 перепродаж. С другой стороны, рост цен будет более значительным, на уровне 5%, ожидает APCIQ. Тогда средняя цена дома достигнет 368 000 долларов.

Иммиграция должна стимулировать спрос на жилье. Квебек принял 109 000 новоприбывших за первые шесть месяцев 2023 года, после 150 700 за весь 2022 год.

Не все они будут довольны статусом арендатора. Согласно легкому опросу, вероятность приобретения дома в 2024 году составляет более 50% для 3 из 10 новичков.

Низкий уровень строительства домов и квартир заставляет покупателей смотреть в сторону перепродажи. Заработная плата растет, а безработица останется на разумном уровне в течение года, прогнозирует APCIQ, несмотря на надвигающуюся рецессию.

« Эффект благосостояния в Квебеке, тем не менее, был очень значительным в течение последних нескольких лет и может сохраниться, особенно благодаря переходу нашей экономики к безуглеродной экономике и всем колоссальным инвестициям, которые это влечет за собой на нашем рынке, потому что у нас есть экологически чистое электричество”, сказал Чарльз Брант. Это способствует приходу компаний, стремящихся обезуглерожить свое производство” »

Среди факторов, негативно влияющих на рынок, доступность остается проблемой, особенно для начинающих покупателей.

Что касается предложения недвижимости для продажи, то более строгие правила в отношении аренды менее чем на 31 день будут стимулировать владельцев выставлять свою недвижимость на продажу. Ипотечный шок от продления кредита по более высокой ставке заставит некоторых расстаться со своими домами.

Что касается начала строительства, то в 2024 году восстановления не предвидится.

Ассоциация профессионалов в области строительства и жилищного строительства Квебека прогнозирует строительство 46 000 новых домов в 2024 году, что на 15% больше по сравнению с предполагаемыми 40 000 в 2023 году. Эта последняя цифра представляет собой падение стартовых площадок на 30% по сравнению с урожаем 2022 года.

Комиссия по строительству Квебека, ответственная за применение закона О трудовых отношениях в строительстве, который регулирует эту отрасль, придерживается того же мнения, прогнозируя в следующем году 42 000 единиц жилья, по сути, на том же уровне, что и в 2023 году.

« В районе Монреаля к 2023 году мы завершим строительство только 15 000 объектов, – говорит Фрэнсис Кортеллино, старший экономист канадской ипотечной и жилищной компании. Для провинции мы ожидаем, что в этом году их будет 39 000, что меньше, чем в Монреале. Предполагается, что строительство постепенно возобновится в следующем году. Мы выйдем из спада, но, тем не менее, восстановление будет умеренным. Затраты на финансирование для застройщиков, возможно, снизятся, что позволит повысить рентабельность некоторых проектов” »

Facebook I Instagram I Linkedin