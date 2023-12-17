Подготовка к праздникам без стресса и неприятных сюрпризов, маленькие напоминания

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ НАПОМИНАНИЯ ДЛЯ БЕЗЗАБОТНОГО ОТДЫХА от адвокатского бюро Guzun et Associés!

Подготовка к праздникам без стресса и неприятных сюрпризов:

1. ПРАЗДНИЧНЫЙ ШОПИНГ Не дайте предпраздничной суете вас подавить.

Планируйте свои покупки заблаговременно, чтобы избежать спонтанных трат и наслаждаться праздниками без забот.

Получите лучшие советы для осознанного выбора подарков!

2. ОТПУСК

Это лучшее время для планирования вашего отпуска!

Исследуйте варианты отдыха, которые доставят вам радость, и помните о своих правах и обязанностях во время путешествий.

3. АЛКОГОЛЬ И НАРКОТИКИ

Остерегайтесь излишеств в праздники.

Заботьтесь о своем здоровье и безопасности, и помните о законных рисках вождения в нетрезвом состоянии.

Будьте в курсе последствий!

4. ВЫСОКИЕ СЧЕТА

Не позволяйте праздничным расходам подорвать ваш бюджет.

Узнайте, как избежать финансовых проблем после праздников и как справиться с ними, если они возникнут.

5. РЕШЕНИЯ О ПОХУДЕНИИ

Праздники – время радости и угощений.

Если вы решили похудеть, выбирайте здоровые альтернативы и будьте снисходительны к себе.

Интересуетесь вашими правами при заключении контрактов с фитнес-клубами или клиниками для похудения?

МЫ ПОДРОБНЕЕ РАССКАЖЕМ ВАМ ОБ ЭТОМ В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ !

Узнайте больше о ваших правах!

Если у вас есть вопросы о ваших правах и обязанностях, свяжитесь с адвокатским бюро Guzun et Associés по телефону: (514) 576-7414 или (514) 842-7414.

Посетите наш сайт www.guzunlegal.ca для получения дополнительной информации.