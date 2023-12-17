Найдено секретное решение для охраны здоровья от всех недугов – гранат

Ученые объяснили, как наилучшим способом употреблять гранат для достижения максимальной пользы.

Научные эксперименты продемонстрировали, что гранат обладает противовоспалительными и противоопухолевыми свойствами. Кроме того, плоды этого растения благотворно воздействуют на работу желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, мочеполовой и эндокринной систем. Эта информация представлена на портале MagadanMedia.ru со ссылкой на специалистов из управления Роспотребнадзора по Магаданской области.

Ученые заверяют, что этот фрукт следует потреблять каждый день. Гранат – кладезь витаминов C, Р, B6 и B12, которые отвечают за иммунитет, здоровье сосудов и нервную систему. Польза граната для организма повышается благодаря высокой концентрации кислот, клетчатки и дубильных веществ. Не многие знают, что систематическое потребление этого фрукта способствует предотвращению пищевых отравлений.

Гранатовый сок, особенно свежевыжатый, считают эликсиром молодости, за его богатое содержание природных антиоксидантов – флавоноидов. Эти вещества продлевают молодость и способствуют поддержанию здоровой и гладкой кожи. В стакане сока содержится 10% от суточной нормы флавоноидов. Напиток также обладает высоким содержанием калия, магния и меди. Эти элементы крайне важны для здоровья сердца, нервной системы и усвоения железа.

В интернете можно найти множество рецептов, в которых используется гранат, чтобы не наскучить от его потребления. Зерна граната можно добавлять в салаты, мясные блюда или десерты. Даже кожуру граната можно использовать – специалисты советуют высушить ее и добавлять в чай, что придаст напитку неповторимый вкус.