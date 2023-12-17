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Новости Найдено секретное решение для охраны здоровья от всех недугов – гранат
Фото: prpreston.ru

Найдено секретное решение для охраны здоровья от всех недугов – гранат

Виктория Христова Дек 17, 2023 Новости, Полезные продукты Оставить комментарий 37 Просмотров

Ученые объяснили, как наилучшим способом употреблять гранат для достижения максимальной пользы.

Научные эксперименты продемонстрировали, что гранат обладает противовоспалительными и противоопухолевыми свойствами. Кроме того, плоды этого растения благотворно воздействуют на работу желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, мочеполовой и эндокринной систем. Эта информация представлена на портале MagadanMedia.ru со ссылкой на специалистов из управления Роспотребнадзора по Магаданской области.

Ученые заверяют, что этот фрукт следует потреблять каждый день. Гранат – кладезь витаминов C, Р, B6 и B12, которые отвечают за иммунитет, здоровье сосудов и нервную систему. Польза граната для организма повышается благодаря высокой концентрации кислот, клетчатки и дубильных веществ. Не многие знают, что систематическое потребление этого фрукта способствует предотвращению пищевых отравлений.

Гранатовый сок, особенно свежевыжатый, считают эликсиром молодости, за его богатое содержание природных антиоксидантов – флавоноидов. Эти вещества продлевают молодость и способствуют поддержанию здоровой и гладкой кожи. В стакане сока содержится 10% от суточной нормы флавоноидов. Напиток также обладает высоким содержанием калия, магния и меди. Эти элементы крайне важны для здоровья сердца, нервной системы и усвоения железа.

В интернете можно найти множество рецептов, в которых используется гранат, чтобы не наскучить от его потребления. Зерна граната можно добавлять в салаты, мясные блюда или десерты. Даже кожуру граната можно использовать – специалисты советуют высушить ее и добавлять в чай, что придаст напитку неповторимый вкус.

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