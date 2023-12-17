Число погибших в Газе превысило 18,6 тысячи — минздрав анклава

До 18,6 тысячи выросло число погибших в результате ударов Израиля жителей сектора Газа, сообщила 13 декабря пресс-служба министерство здравоохранения сектора.

«Число жертв израильской агрессии с 7 октября возросло до 18 608 человек, 50 594 ранены», — отмечается в сообщении.

За последние часы в больницы сектора доставили 190 тел погибших и около 500 раненых. Большое число пострадавших находится под завалами зданий и просто на улицах.

В результате действий Израиля погибли по меньшей мере 300 медработников, отмечает министерство. В местах проживания перемещенных людей было зафиксировано около 330 тысяч случаев инфекционных заболеваний.

Еще одной проблемой является то, что в анклаве закончились детские прививки. Их отсутствие грозит здоровью детей и может привести к вспышкам заболеваний. Этот риск усиливается проживанием в переполненных убежищах.

Напомним, 7 октября палестинское движение ХАМАС осуществило террористическую атаку на Израиль. В ней погибли около 1,5 тысячи человек. В ответ Израиль начал массовые бомбардировки сектора Газа.