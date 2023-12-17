Лондонский суд принял решение признать принца Гарри жертвой телефонной прослушки

Медиахолдинг Mirror Group Newspapers (MGN), владеющий такими таблоидами, как Daily Mirror, Daily Express, Daily Star и другие издания, был обвинен в прослушивании мобильных телефонов герцога Сассекского. За это на MGN была наложена штраф в размере £140,6 тыс. (примерно $180 тыс.).

Судья Тимоти Фэнкорт заявил, что при принятии решения о компенсации принцу Гарри была присуждена “скромная” сумма, так как в ходе рассмотрения дела стало ясно, что MGN “ответственна только за небольшую часть ущерба, который понес герцог”, и “не несет ответственности за все последствия”. Суд установил, что не все статьи, упомянутые в иске, были написаны журналистами MGN с использованием незаконного доступа к телефонам принца. Было выявлено, что только 15 из 33 материалов, упомянутых в иске, соответствовали этому критерию.

“Я считаю, что его телефон взламывался только в небольшом количестве случаев, и этот процесс, вероятно, тщательно контролировался определенными людьми в каждой газете”, – заявил судья. “В своих показаниях герцог склонен был предполагать, что все опубликованное было результатом перехвата… поскольку в то время в Mirror Group были широко распространены телефонные взломы. Но взлом телефона не был единственным журналистским методом в то время, и его заявления остальных 18 статьях не выдерживали тщательного анализа”.

Адвокат принца заявил, что его клиент “рад выиграть это дело”, после объявления решения суда.

Принц Гарри был одним из истцов в деле против MGN. Всего суд рассматривал заявления о 207 материалах, опубликованных в газетах медиахолдинга. В самом MGN отрицают сбор информации в незаконном порядке. Однако в 2015 году компания уже была оштрафована на сумму £1,25 млн. за массовую прослушку телефонов знаменитостей.

Принц Гарри продолжает быть истцом в четырех аналогичных делах против британских таблоидов, включая The Daily Mail и The Sun.