Ожидается, что рынок жилья Канады приблизится к норме в 2024 году

Канадцы, возможно, привыкли к беспрецедентным нерегулярностям на рынке недвижимости, но, по словам Royal LePage, в следующем году ситуация может нормализоваться.

Канадцы, возможно, привыкли к беспрецедентным нерегулярностям на рынке недвижимости, но, по словам Royal LePage, в следующем году ситуация может нормализоваться.

Согласно прогнозу исследования рынка, в четвертом квартале 2024 года совокупная цена жилья увеличится на 5,5% в годовом исчислении до 843 684 долларов, при этом средняя цена отдельно стоящего дома на одну семью и кондоминиума увеличится на 6% и 5% до 879 164 долларов и 616 140 долларов соответственно.

“Заглядывая в будущее, мы рассматриваем 2024 год как важный переломный момент для национальной экономики, поскольку большинство канадцев признают, что эпоха сверхнизких процентных ставок закончилась”, – отмечает Фил Сопер, президент и главный исполнительный директор Royal LePage. “Мы считаем, что “большая корректировка” к приемлемой стоимости заимствований, выражающейся средними однозначными цифрами, прочно закрепится в нашем коллективном сознании после лишь незначительного снижения ставок Банком Канады”.

Компания ожидает, что цены на жилье вырастут в следующем году на всех основных рынках Канады, при этом наибольший прирост ожидается в Калгари – на уровне 8%. Во второй половине 2023 года этот город пошел против тенденции снижения цен, вместо этого цены выросли.

Royal LePage прогнозирует, что совокупная цена на жилье в конце следующего года в крупных регионах Торонто и Монреале составит 6% и 5% соответственно, что выше показателя последнего квартала 2023 года. Ожидается, что в Большом Ванкувере рост составит 3%.

Этот прогноз основан на предположении, что Банк Канады прекратил повышать процентные ставки и что его ключевая кредитная ставка останется на уровне 5% в течение первой половины следующего года.

Небольшое снижение ставок ожидается в конце лета или осенью 2024 года, и несколько финансовых учреждений уже предлагают скидки по ипотечным кредитам с фиксированной ставкой.

“В течение последнего года многие канадцы были зациклены на идее о том, что процентные ставки должны значительно снизиться, прежде чем они смогут позволить себе выйти или повторно выйти на рынок жилья. Признание того факта, что ставка по ипотечным кредитам в размере 4-5% является новой нормой, должно ослабить отложенный спрос, поскольку покупатели, впервые приобретающие жилье за счет сбережений, накопленных во время продолжительного спада на рынке жилья, вновь обретают уверенность в себе и отправляются за покупками домой. И с возвращением спроса со стороны первопроходцев мы ожидаем, что семьи, которые откладывали модернизацию своих домов, начнут выставлять на продажу свою недвижимость в гораздо большем количестве”, – продолжает Сопер.

За последние полтора года активность продаж в большей части страны снизилась, а запасы постепенно увеличивались. Хотя в некоторых районах количество сделок сократилось на целых 20-30%, цены на жилье в то же время снизились лишь незначительно (хотя все еще выше уровня 2022 года) из-за одновременного снижения спроса, поскольку потенциальные покупатели настаивают на более низких процентных ставках.

“Последние четыре года рынок недвижимости Канады катался на американских горках. Глобальная пандемия на короткое время привела к полной остановке рыночной активности в начале 2020 года, за которой последовал быстрый, повсеместный всплеск спроса и повышение цен, поскольку канадцы стремились к безопасности и увеличению жизненного пространства в своих домах в условиях неопределенности. К весне 2022 года цены на жилье достигли беспрецедентных высот, но когда процентные ставки начали быстро и резко расти для борьбы с инфляцией, началась длительная коррекция рынка”, – говорит Сопер.

“Рынкам требуется время, чтобы приспособиться. Мы наблюдаем приближение к типичному уровню сделок по продаже жилья в 2024 году, и по ходу года цены на жилье растут”.

В национальном масштабе Royal LePage ожидает, что цены на жилье немного вырастут в первой половине 2024 года, а затем еще больше в течение следующего полугодия, после ожидаемого снижения процентных ставок Банком Канады.

Предполагается, что совокупная стоимость жилья в первом квартале следующего года будет на 3,3% выше по сравнению с тем же кварталом 2023 года, что на 0,5% больше по сравнению с четвертым кварталом 2023 года. Во втором квартале следующего года прогнозируется рост на 0,2% в годовом исчислении и на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом. Ожидается, что в третьем квартале цены вырастут на 3,3% в годовом исчислении и на 2,3% ежеквартально. Наконец, в четвертом квартале 2024 года совокупная цена жилья в стране должна быть примерно на 5,5% выше, чем в том же квартале этого года, что на 1,7% больше по сравнению с предыдущим кварталом.

Согласно этому прогнозу, к концу 2024 года цены на жилье вернутся к своему пандемическому пику с первого квартала 2022 года.