Провинция Новая-Шотландия – маленькая, но гордая!

Что из себя представляет канадская провинция Новая-Шотландия одна из самых маленьких по населению и по площади канадских провинций.

Новая Шотландия (Nova Scotia по английски или же Nouvelle-Écosse по-французский) – одна из восточных провинций Канады, расположенная на Атлантическом побережье. Вот основные аспекты, характеризующие эту провинцию:

Площадь провинции незначительная – она составляет всего лишь 55,284 квадратных километров. Посему она вторая самая маленькая по величине провинциия в Канаде (а первая – самая маленькая, это Остров Принца-Эдуарда. Население – менее миллиона человек.

Новая Шотландия состоит из полуострова и множества островов, самым крупным из которых является остров Кейп-Бретон. Климат провинции умеренный, с прохладными летами и мягкими зимами, на которые сильно влияет близость Атлантического океана.

Новая Шотландия имеет богатую историю, в ней несколько тысяч лет жили коренные народы союза Микмак. Первые европейские поселенцы пришли сюда в шестнадцатом веке. Это были французы (акадийцы), хотя баски регулярно сюда наведывались, ловя рыбу у берегов провинции. Эта территория стала одной из первых областей Северной Америки, где поселились европейцы.

С шестнадцатого века территория была колонией Франции, но после проигранных войн в начале восемьнадцатого века и в середине того же столетия, территория отошла к Британии и получила нынешнее название.

Экономика Новой Шотландии традиционно опиралась на рыболовство, сельское хозяйство и горнодобывающую промышленность, но в последние десятилетия развиваются также туризм, оказание финансовых услуг и современные технологии.

Провинция известна своим культурным разнообразием, включая сильное влияние шотландской и акадийской (основанной на французских корнях) культуры. Музыка, танцы, фестивали и традиционные ремесла играют важную роль в жизни провинции.

Столицей Новой Шотландии является Галифакс, крупнейший город провинции и важный экономический и культурный центр. Напомним, что Галифакс был полностью стёрт с лица Земли во время катастрофы 6 декабря 1917 года, когда несколько тысяч человек погибли в результате мощного взрыва пороха на транспортном судне.

Новая Шотландия привлекает туристов своими живописными пейзажами, морским побережьем, национальными парками и историческими местами. Из Квебека доехать до этой провинции легко, дороги хорошии, путь проходит по живописным местам. Да и местные природные парки считаются одними из самых живописных в Канаде.

В Новой Шотландии расположены несколько известных университетов, в том числе Университет Далхаузи и Университет Святого Франциска Ксавье.

Новая Шотландия остается одним из самых красивых и уникальных регионов Канады, с богатым историческим наследием и сильной связью с природой.

В настоящее время премьер-министром Новой Шотландии является Тим Хьюстон, лидер Прогрессивно-консервативной партии Новой Шотландии.