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Церковные врата. Фото Меган Хорхенсен.

Четверо повешенных за ограбление церкви

Megan Jorgensen Дек 17, 2023 Авторы, История, Криминал, Меган Хорхенсен, Общество Оставить комментарий 959 Просмотров

Ограбление церкви и наказание преступников. Возмездие сурово, но неотвратимо. В былые времена с ворами не церемонились

История из былых времён. Как преступники ограбили церковь и какое понесли наказание.

В связи с ростом преступлений, как против собственности, так и направленных на причинение вреда человеку, не лишним будет напомнить историю из былых времён. 

В ночь на 29 сентября 1826 года шесть мужчин, все в масках (пандемии не было, они просто скрывали лица), проникают в церковь Св. Иосифа города Леви (Lévis), расположенного напротив города Квебек, на противоположной стороне реки Св. Лаврентия.

Банда грабителей хватает местного кюре и, приставив нож к горлу святого отца, заставляет его открыть сейф, в котором хранились ценности жителей города (тогда церковные сейфы использовались вместо банковских). Всего грабителям достаётся не меньше 120 дорогих колец, ожерелий, брошек и прочих драгоценных финтифлюшек. Сумма украденного примерна равна 12 миллионам долларов по сегодняшним расценкам (подсчитать стоимость ожерелий и колец сложно, так как оценка достаточно условна, но помогает понять солидность суммы). Грабители утащили и золотые монеты, принадлежавшие приходу.

Грабеж церкви – дело вообще-то в католическом Квебеке очень редкое. Посему власти начинают активную охоту и облавы по всей стране. Задерживают десятки известных воров в законе и прочих авторитетов. Запрещают передачи заключенным, не выносят ведра с отходами из камер. В общем, «прессуют всех честных воров».

В ноябре, через полтора месяца, воровской мир поднимает руки и сдаёт полиции Пьера Бодри, он же Даниэль. Сотрудничество с органами правопорядка в этом случае оправдано, потому что мужик на святое руку поднял, на церковь и священника. Тот сдаёт подельников тут же (в те времена не церемонились, не устоял и часа против нескольких дюжих молодцов из полиции).

Все шестеро предстают перед судом в марте 1827 года. Интересно, что трое из них – англоговорящие канадцы, что ещё простительно, чай, не католики. А трое – свои – французские канадцы из добропорядочных католических семей. Как видим, трогательный интернационализм, дрязги англо- и франкоговорящих канадцев благополучно забыты в свете возможности разбогатеть. Хотя все бандиты – идиоты, надо же было думать, кого грабишь.

31 марта 1827 года оглашается приговор – пятеро злодеев приговорены к смертной казни через повешение. Шестой – к пожизненному заключению (он «на стрёме» стоял, в церковь не входил). Одного из приговоренных губернатор милует в последний момент по причине малолетства (ему 16 лет). Остальные четверо молятся, прилюдно каются, после чего их вешают. Одного из них вешают аж трижды, так как он дважды срывается из-за неопытности палача. Наконец подходит старый палач, который передавал опыт молодому, и образцово вешает преступника в третий раз. Аминь.

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