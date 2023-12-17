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Beethoven
Людвиг Ван Бетховен

Бетховен писал музыку для Квебека!

Megan Jorgensen Дек 17, 2023 История, Культура, шоу-бизнес, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Общество, Хорошие новости, Это интересно Оставить комментарий 49 Просмотров

У Бетховена есть небольшой канон, посвящённый Квебеку!

Единственное свидетельство контакта Бетховена с Новым Светом – написанный им маленький канон для жителя города Квебек.

Оказывается, Людвиг Ван Бетховен сочинил один небольшой канон, посвящённый Квебеку. Хельмут Калльманн, в Энциклопедии музыки Канады, рассказывает, что 16 декабря 1825 года, в день своего 55-летия, Бетховен принял у себя молодого учителя музыки из города Квебек, по имени Теодор Фридрих Мольт (как известно, в Канаде было много иммигрантов из Пруссии, многие осели после войны за независимость США – они были взяты на службу Англией и не вернулись в Европу после войны, а затем поехали и другие).

Слова, обращенные Мольтом к Бетховену, были найдены в знаменитых дневниках композитора, в которые он вписывал имена гостей и кратко излагал темы бесед. К тому же, Бетховен, полностью оглохший к тому времени, пользовался для общения с гостями этими блокнотами – посетители писали на его листках вопрос, Бетховен отвечал им устно.

В качестве подарка Бетховен набросал на листке бумаги маленький канон на два голоса, в до мажор. Он состоит из десяти тактов, продолжительностью 57 секунд, на слова Freu dich des Lebens (свободный перевод: Наслаждайся жизнью).

По всей видимости, эта встреча стала единственным контактом Бетховена со всем Западным полушарием.

После возвращения в Квебек Мольт становится органистом базилики. Позже он переезжает в Монреале, а затем в Берлингтон, штат Вермонт, где он и скончался в 1856 году.

Маленький канон не входит в опубликованные произведения Бетховена, но его упоминание присутствует в каталоге Кински и Хальма, где перечисляются произведения, не имеющие соответствующий номер опуса.

Манускрипт, принадлежавший одному из сыновей Мольта, был приобретен антикваром из Берлина в 1933 году, но вернулся на место своего первоначального назначения, поскольку он был куплен в 1966 году в Нью-Йорке коллекционером из Монреаля, Лоуренсом Ландом, который продал его в 1979 году Национальной библиотеке Канады.

В 1967 году Александр Бротт сочинил на канон квебекского Бетховена произведение для оркестра под названием Paraphrase in Polyphony. Он дирижировал исполнением этого произведения в зале Вильфрида-Пеллетье 3 ноября 1967 года. Затем он записал его вместе с Оркестром Радио-Канады, на диске RCA Victor (CCS-1029, серия Canada international). Этот диск также содержит и оригинальный канон продолжительностью 57 секунд, исполненный хором Маленьких певцов Мон-Руаяль.

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