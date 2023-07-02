1816: Год без лета

История самого холодного года, который в мировой истории вообще и в истории Канады известен, как Год без лета.

1816 год был годом жутким. Он остался известен в истории, как самый холодный год за всю историю задокументированных наблюдений человечества за погодой на всей планете. Но мы поговорим о том, какой след 1816 год оставил в Канаде.

Итак, весна того года была обычной. В конце марта-начале апреля начался ледоход, к середине апреля в порт Квебека вошли первые корабли, в начале мая крестьяне начали весенний сев.

И вот тут-то началось. В ночь на третье июня на столицу Квебека обрушился жуткий снегопад. Снег валил два дня не переставая. Он не таял, и к пятому июня ни одна телега не могла пробиться сквозь сугробы, столичные дома были завалены снегом до вторых этажей.

Снег тихо и красиво падает по всей стране. На пятые сутки – 7 июня 1816 года Церковь призывает жителей покаяться – за грехи наши воздаётся, вот и всё, отсуществовала цивилизация. Но вдруг отмолим ещё. На следующий день снегопад прекращается, но народ порадоваться не успел – 9 июня на страну обрушивается мороз. Температура опускается до 20 градусов ниже нуля. Летом, в середине июня. Когда обычная летняя температура – это 25, а часто и до 30 градусов жары.

Очередной снегопад начинается в первых числах июля, правда, на сей раз – короткий летний снегопад, который длится всего одни сутки. Морозы, правда, не утихают.

Урожай погибает на корню. Сады замерзают. Страна на пороге голода, потому что все запасы продовольствия должны истощиться к началу августа.

Правительство обращается к населению с просьбой об экономии продовольствия, одновременно начинаются поиски зерна всюду, где только можно – от заброшенных складов, где находят десятки мешков с прелым зерном, до трюмов заброшенных парусников, где когда-то команды поленились забрать мешки с едой, покидая старый кораблик, отживший свой век.

Армия и мобилизованные крестьяне начинают ловить рыбу всюду, где только можно. Найденную в заброшенном подвале прошлогоднюю тонну картошки торжественно распределяют между семьями с детьми.

Все взрослые мужчины мобилизуются на работы — на расчистку дорог, ремонт портовых причалов, поиск запасов продовольствия, на охоту и рыбалку.

Наступает зима. На удивление мягкая, хотя не такая уж необычная. Но терпимая. Её пережили.

Сколько человек погибло от морозов, статистика не знает. Много. Особенно те, кого морозы застали в пути. Но умерших от голода, видимо, не было. Власти распределяли продовольствие чётко, под контролём комитетов граждан, избираемых самими жителями. Все партии дали обязательство объявить политическое перемирие до тех пор, пока положение не улучшится.

Кое-как дотянули до урожая 1817 года. Голодали, но дожили. А он удался. Но год без лета запомнился канадцам надолго.