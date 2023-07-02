Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Сердар Бердымухамедов поздравил Генерал-губернатора и народ Канады
Фото: infoabad.com

Сердар Бердымухамедов поздравил Генерал-губернатора и народ Канады

Виктория Христова Июл 2, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Сердар Бердымухамедов поздравил Генерал-губернатора и народ Канады отключены 70 Просмотров

Сегодня празднуется День Канады. По этому случаю Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил Генерал-губернатору Канады г-же Мэри Саймон и народу страны тёплые поздравления и наилучшие пожелания

Сегодня празднуется День Канады. По этому случаю Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил Генерал-губернатору Канады г-же Мэри Саймон и народу страны тёплые поздравления и наилучшие пожелания.

Глава туркменского государства пожелал г-же Мэри Саймон крепкого здоровья, счастья и благополучия, а народу Канады – мира, дальнейшего прогресса и процветания, сообщается в сегодняшней газете “Нейтральный Туркменистан”.

День Канады – это главный государственный праздник в Канаде, ежегодно отмечается 1 июля. В этот день 1867 года первые колонии Британской Северной Америки — провинции Онтарио, Квебек, Новая Шотландия и Новый Брансуик, объединившись в конфедерацию под названием Доминион Канада, образовали новую страну.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*