Сердар Бердымухамедов поздравил Генерал-губернатора и народ Канады

Сегодня празднуется День Канады. По этому случаю Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил Генерал-губернатору Канады г-же Мэри Саймон и народу страны тёплые поздравления и наилучшие пожелания

Сегодня празднуется День Канады. По этому случаю Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил Генерал-губернатору Канады г-же Мэри Саймон и народу страны тёплые поздравления и наилучшие пожелания.

Глава туркменского государства пожелал г-же Мэри Саймон крепкого здоровья, счастья и благополучия, а народу Канады – мира, дальнейшего прогресса и процветания, сообщается в сегодняшней газете “Нейтральный Туркменистан”.

День Канады – это главный государственный праздник в Канаде, ежегодно отмечается 1 июля. В этот день 1867 года первые колонии Британской Северной Америки — провинции Онтарио, Квебек, Новая Шотландия и Новый Брансуик, объединившись в конфедерацию под названием Доминион Канада, образовали новую страну.