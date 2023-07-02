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Новости Жители Нью-Йорка сравнили нашествие насекомых на город с библейской чумой
Times Square
Times Square, самый центр Нью-Йорка. Фото Меган Хорхенсен.

Жители Нью-Йорка сравнили нашествие насекомых на город с библейской чумой

Виктория Христова Июл 2, 2023 Новости, Новости Америки Комментарии к записи Жители Нью-Йорка сравнили нашествие насекомых на город с библейской чумой отключены 83 Просмотров

Нашествие насекомых началось после того, как в Нью-Йорк пришел смог, образовавшийся из-за горящих лесов в Канаде.

Город Нью-Йорк наполнился множеством насекомых. «Рой крошечных крылатых насекомых заполонил Нью-Йорк, и его жители сравнивают нашествие с „библейской чумой“», — отмечают жители города.

Мелкие насекомые, которые заполонили город, имеют зеленый цвет. Ученые предполагают, что на город «напали» насекомые, которые являются одной из разновидностей тли.

Нашествие насекомых началось после того, как в Нью-Йорк пришел смог, образовавшийся из-за горящих лесов в Канаде. Всё вместе, говорят некоторые жители, наводит их на мысли о «библейской чуме» и «казнях египетских».

А в Монреале по-прежнему душно и дымно.

 

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