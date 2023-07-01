Десять лет роста в сфере недвижимости

Вы инвестируете на десять месяцев или десять лет? Недвижимость выгодна в долгосрочной перспективе. Анализируйте тенденции в долгосрочной, а не в краткосрочной перспективе. Я собираюсь прокомментировать три основных фактора, которые приведут к росту цен и арендной платы в течение следующего десятилетия.

Вы инвестируете на десять месяцев или десять лет? Недвижимость выгодна в долгосрочной перспективе. Анализируйте тенденции в долгосрочной, а не в краткосрочной перспективе. Я собираюсь прокомментировать три основных фактора, которые приведут к росту цен и арендной платы в течение следующего десятилетия.

Снижение процентных ставок и высокая иммиграция увеличивают спрос. В долгосрочной перспективе не будет достаточного количества объектов недвижимости для удовлетворения спроса.

Цены на дома на одну семью в Квебеке за последние 50 лет значительно выросли. Произошло только два спада: в 1995-1996 годах и в 2022-2023 годах. Таким образом, прогнозирование роста кажется само собой разумеющимся.

Но если вы внимательно проанализируете мой текст, вы поймете между строк, что вполне вероятно, что среднее повышение будет выше, чем в прошлом. Постарайтесь составить собственное мнение.

Снижение процентных ставок

Именно процентная ставка больше всего влияет на спрос. В связи со значительным и быстрым повышением ключевой ставки с марта 2022 года несколько покупателей ушли с рынка. Когда ставки упадут, эти покупатели вернутся в большом количестве.

В долгосрочной перспективе я уверен, что Банку Канады удастся снизить уровень инфляции примерно до 2%. Таким образом, процентные ставки должны снизиться.

Мы никогда больше не увидим ставки по ипотечным кредитам на уровне 2%, если только мы не переживем еще одно крупное событие, такое как пандемия, которое требует энергичного стимулирования экономики.

Сильная иммиграция

На политической арене любят спорить о конкретных целях. Давайте оставим их спорить о квантах. Независимо от того, на какое число мы нацелены, это будет высокий уровень.

Бумеры находятся на пенсии или в конце карьеры. В течение следующего десятилетия у нас будет низкий уровень безработицы, и ожидается, что нехватка рабочей силы сохранится.

Дискуссия не касается необходимости иммиграции. Но фундаментальной проблемой является отсутствие планирования их потребностей, в том числе жилищных. Большинство из них поначалу являются арендаторами, но некоторые со временем становятся арендодателями.

Нехватка жилья

В рамках Centris общее количество выставленной на продажу недвижимости сократилось с 2015 по 2022 год. Трудно сделать точный прогноз. В течение следующего десятилетия я ожидаю, что предложение будет расти, но умеренно.

В июне 2022 года SCHL подсчитала, что для обеспечения сбалансированности рынка потребуется удвоить объем строительства. С тех пор уровень строительства снизился.

Причиной этого снижения является рост процентных ставок и стоимости строительных материалов. По мере снижения процентных ставок жилищное строительство возобновится, но не на уровне, рекомендованном SCHL. В строительстве слишком много тормозов.

Собираются ли муниципалитеты пересмотреть свои старые правила зонирования, чтобы действительно повысить плотность? Неужели получение разрешений перестанет занимать годы? Прекратим ли мы взимать сборы, налоги и сборы с застройщиков? Будем ли мы принимать больше иммигрантов, обладающих навыками работы в строительстве?

Будут ли все три уровня правительства работать вместе, вместо того чтобы посылать мяч друг другу в ответ?

Как и в случае с климатическим кризисом, политики не спешат прислушиваться к ученым и принимать эффективные меры для противодействия жилищному кризису.

Десятилетие роста

Никто не может точно предсказать, что произойдет. Но все указывает на то, что мы движемся к устойчивому росту цен и арендной платы.

У нас будет недостаточный рост строительства.

Рост жилищного кризиса трудно предотвратить.

Как только процентные ставки упадут, спрос будет расти быстро, в то время как предложение будет расти только медленно. Строительство требует времени.

Многие владельцы будут рады росту цен. Инвесторы получат выгоду от существенного повышения арендной платы. Это те, кто хочет совершить свою первую покупку, и арендаторы, которые окажутся в наиболее невыгодном положении. Те, кто могут, покупают, даже если идут на компромисс.

Будьте более внимательны к силам, влияющим на рынок, будь то спрос и предложение, чем к словам политиков.

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