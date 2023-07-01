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Новости ВВП Канады в апреле не изменился

ВВП Канады в апреле не изменился

Виктория Христова Июл 1, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи ВВП Канады в апреле не изменился отключены 68 Просмотров

Валовой внутренний продукт (ВВП) Канады в апреле 2023 года не изменился по сравнению с предыдущим месяцем

Валовой внутренний продукт (ВВП) Канады в апреле 2023 года не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, когда показатель продемонстрировал рост на 0,1%, сообщает Статистическое управление страны.

По сравнению с февралем 2022 года ВВП увеличился на 1,7% и составил 2,085 трлн канадских долларов в годовом выражении.

Объем промпроизводства в апреле по отношению к марту замедлил рост до 0,1% после 0,3% месяцем ранее. Оборот розничной торговли вырос на 0,2% после снижения на 1,1% месяцем ранее. Оборот оптовой торговли ускорил снижение до 1,4% с 1.2% в марте. Объемы строительства повысились на 0,4%.

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