День Канады – праздник создания государства Канада

Краткая история Дня Канады – 1 июля, дня, в который мы празднуем годовщину создания Канадской Конфедерации.

1 июля 1867 года королева Великобритании Виктория подписала “Акт о Британской Северной Америке» (Acte de l’Amérique du Nord Britannique), который провозглашал Канаду самоуправляющимся двуязычным доминионом Британской империи. Документ был принят Парламентом Великобритании ещё в марте 1867 года, но три месяца его рассматривал королевский Частный совет (Privy Councel).

И после подписания Акта родилась Канадская Конфедерация, состоявшая на момент создадания из четырёх провинций: Новая Шотландия, Нью-Брансвик, Онтарио и Квебек и получившая статус доминиона Великобритании. То есть, Парламент Великобритании сохранил для себя возможность ограниченного контроля над политикой, проводимой Канадой. Это право постепенно сокращалось и окончательно исчезло лишь в 1982 году, когда была принята ныне действующая Конституция Канады (хотя в отношении Конституции есть особенность – официально она не утверждена до сих пор, так как не утверждён официальный вариант на обеих государственных языках, но все провинции и все партии приняли на себя обязательство Конституцию соблюдать во всех её аспектах).

Затем в страну постепенно выразили желание войти всё новые провинции – последней стала провинция Terreneuve et Labrador Newfoundland and Labrador), жители которой проголосовали за вступление в Канаду в 1948 году.

Сегодня Канада является федеральной парламентской демократией и конституционной монархией, а король Карл Третий является главой государства.

День Канады празднуют по всей стране, но его отмечают и в ряде зарубежных государств. В Лондоне (в том городе, что столица Великобритании, а не в том, что в Онтарио) во время праздника проходят концерты перед Домом Канады, а в американских городах Детройт и Буффало – поселения были основаны канадскими колонистами ещё во времена Новой-Франции, в честь Дня Канады устраиваются салюты и культурные мероприятия.