KartinaTV рекомендует к просмотру

Лучшие видеотеки в подписке KartinaTV предлагают огромное количество качественных фильмов, сериалов, развлекательных шоу и поистине увлекательных проектов!

В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека Premier – Сериал «Немодельное агентство». Премьера!

Видеотека Premier представляет новый сериал под названием «Немодельное агентство». В центре внимания оказывается парень по имени Денис, которого бросает девушка. Вместе со своим другом Никитой он открывает эскорт-агентство в странной надежде не только заработать денег, но ещё и «купить» любовь Насти. Бизнес оказывается неожиданно успешным, и герои всё глубже втягиваются в этот тёмный мир. Однако вместе с крупной прибылью приходят также и постоянные проблемы, которые лишь растут вместе с заработком.

Видеотека START – Фильм «14+: Продолжение». Премьера! С 7 июля.

Видеотека START представляет долгожданное продолжение популярной истории современных Ромео и Джульетты. Вчерашний школьник Лёша теперь студент, который больше не робеет перед свиданиями. В то же время, он всё ещё думает о своей первой любви — хрупкой Вике. Внезапно в его жизни появляется непредсказуемая Настя, с которой мир переворачивается с ног на голову. Теперь герою необходимо не только разобраться в своих чувствах к Насте, но ещё и понять, с кем из двух девушек он действительно хочет быть.

Видеотека more.tv – Сериал «Медиатор»

Видеотека more.tv предлагает посмотреть нашумевший сериал «Медиатор». Главный герой – профессиональный переговорщик Андрей Павлов, которому удаётся буквально в мгновение отыскать общий язык с террористами и спасти заложников. Разумеется, такое занятие денег ему много не приносит, поэтому Павлов также принимает частные заказы от владельцев крупных бизнесов. Как только деловые переговоры заходят в глухой угол, на сцене появляется он – каждый раз в новом образе, который, по его мнению, должен помочь в выполнении работы. Ещё в далёком детстве герою удалось довести свои способности к перевоплощению до небывалых высот. Вот только теперь из-за этого он не верит не только окружающим, но и самому себе. Главные роли в сериале сыграли: Андрей Бурковский, Юлия Пересильд, Ирина Старшенбаум и Дарья Мороз.

Видеотека Premier – Мультсериал «Фиксики»

Фиксики – это очень маленькие существа, проживающие во всевозможных приборах. Их главная задача – чинить любые поломки. В центре сюжета оказываются фиксики, живущие в доме восьмилетнего ДимДимыча. Каждый раз, когда здесь что-то начинает барахлить, герои с Симкой и Ноликом во главе идут на помощь. Благодаря этому проекту любознательные малыши узнают много интересного и полезного.

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Если вы желаете смотреть Kartina Canada на телевизоре, выберите для себя телевизионную приставку. Она очень просто подключается к интернету и Вашему телевизору. Мы поддерживаем как устаревшие, так и новейшие типы телевизоров. Мягкое кресло, горячий чай и пульт дистанционного управления 200 каналами из России и стран СНГ – вот что необходимо для каждого семейного очага.

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