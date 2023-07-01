Пряности – что это такое и с чем их едят

Пряности – что подразумевается под этим термином

Пряности – непреложный элемент большей части кулинарных рецептов, без которых сегодняшнюю кухню представить сложно. Не стесняйтесь ими пользоваться!

Под термином пряности понимаются различные части, как правило, тропических растений (однако, речь может идти и растениях других климатических зон), специально обработанных и используемых в кулинарии для придания блюдам вкуса, аромата, остроты и других качеств, усиливающих и выделяющих особенности того или иного основного продукта.

Пряности могут готовиться из плодов, корней, листьев, коры деревьев, из цветов и других растений. Как правило, сырье проходит тщательную обработку. Часто его сушат, измельчают, ферментируют, подвергают термической обработке.

Пряности используют в небольших количествах и в сухом виде, часто в составе приправ.

Упомянем несколько видов пряностей:

Среди классических пряностей можно выделить корицу – упоминания об ее использовании встречаются еще в источниках, датируемых 2 тысячами лет до нашей эры. Коричник – вечнозеленое дерево, содержит коричный сахар, ароматическую смолу, эфирные масла, дубильные вещества, которые способствуют возбуждению аппетита и помогают пищеварению.

Бадьян, или китайский анис (встречаются разновидности – индийский анис, корабельный анис и другие, причем часто речь идет об одном и том же виде, только из разных районов). Как пряности употребляют сухие зрелые плоды бадьяна. На вкус бадьян сладковато-горьковатый, по запаху напоминает анис. Бадьян часто применяют для усиления вкуса мучных изделий – пирожков, пряников… Он также используется для изготовления компотов, киселей, муссов, варенья, пудингов, придавая блюдам изысканный аромат. Бадьян закладывается в процессе варки из расчета четверть чайной ложки порошка на полтора литра жидких сладких напитков или половина, а то и чайная ложка для мясных блюд. Его очень часто используют в восточной кухне -китайской, корейской, японской, филлипинской, индонезийской, тайской, вьетнамской.

Среди других пряностей упомянем плоды кардамона, корень имбиря, гвоздику – одна из самых распространенных пряностей, ваниль (у неё много сортов, вкус и особенности применения очень различаются в зависимости от сорта.

Всё вышесказанное – только краткое вступление к длинной повести о пряностях. История их красочна и занимательна. Из-за пряностей объявлялись войны, совершались нераскрытые до сих пор убийства, гонки по всей планете быстрейших парусников… В 1760 году, в Амстердаме были сожжены 4 тысячи тонн пряностей, когда торговые суда доставили в Европу слишком много корицы, и цены могли серьезно упасть. Целую неделю вся страна вдыхала аромат, а столицу накрыл желтый туман…

Одним словом, покупайте пряности, экспериментируйте с ними, добавляйте в продукты, однако, не перебарщивайте и будьте аккуратны – аккуратность и разумность – основа любой вкусной кухни.