Рядом с бывшей школой-интернатом в Канаде обнаружили 88 безымянных могил

88 предполагаемых могил были обнаружены рядом с бывшей школой-интернатом исследователями из Университета Альберты.

88 предполагаемых могил были обнаружены рядом с бывшей школой-интернатом исследователями из Университета Альберты.

Поиски проводились возле школы-интерната Святого Бруно в Жуссаре для детей коренных народов Канады. Школа действовала с 1913 по 1969 год под эгидой католической церкви. Опираясь на свидетельства бывших воспитанников интерната и старейшин общины, ученые обследовали 4500 квадратных метров земли с помощью георадара. Поиски возглавил директор Института археологии прерий и коренных народов Университета Альберты Киша Супернант.

Признаки безымянных могил были обнаружены за пределами школьного кладбища в двух местах: возле мастерской на территории школы и возле подвала.

В настоящее время команда исследователей решает, каким образом можно убедиться в том, что это захоронения. Дело в том, что коренные народы отрицательно относятся к раскопкам могил, полагая, что умершие люди не хотели бы, чтобы их беспокоили. Не исключено использование специально обученных собак.

Община в Жуссаре пока не определилась со своим отношением к возможным раскопкам. 24 июня 1100 человек из общины собрались на церемонию поминовения тех, кто, как они полагают, мог находиться в этих могилах.

Община также собирается расширить поиски, чтобы попытаться обнаружить захоронения в других местах, к которым они ранее не имели доступа из-за смены владельцев участков.

Напомним, это не первый случай обнаружения могил рядом с интернатами для детей-индейцев. По данным следственной комиссии, в школах погибло около 4 тыс. детей. К настоящему моменту обнаружены сотни могил.