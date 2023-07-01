Канадские военные корабли продолжат ходить через Тайваньский пролив

Корабли ВМФ Канады продолжат ходить Тайваньским проливом в соответствии с международным законодательством, заявила министр обороны страны Анита Ананд.

Ананд назвала Китай всё более деструктивной силой, которая всё более пренебрегает международными правилами и нормами. Согласно им, заявила Ананд, Южно-Китайское море и Тайваньский пролив являются международными водами.

Канада будет противостоять Китаю там, где это нужно. В тоже время Канада ищет пути сотрудничества с КНР, где это возможно, заявила Ананд.

Напомним, 3 июня эсминец ВМС США «Чунг-Хун» и фрегат королевского ВМФ Канады «Монреаль» прошли через Тайваньский пролив. Переход осуществлялся с юга на север.

7-й флот ВМС США заявляет, что таким образом Соединенные Штаты демонстрируют свою приверженность идее свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

КНР считает Тайвань своей территорией и всегда жестко реагирует на появление чужих военных кораблей в Тайваньском проливе, отделяющим остров от материкового Китая. Китайские власти рассматривают такие проходы как вмешательство в свои внутренние дела.

Военные корабли США проходят Тайваньским проливом несколько раз в год. На удалении их сопровождают китайские военные корабли.