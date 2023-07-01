В Канаде полиция заявила о нормальности нудизма на гей-параде

Полиция Торонто сообщила обеспокоенному гражданину, что обнаженные мужчины, демонстрирующие свои гениталии детям на улице во время гей-парада, — это «нормально».

Полиция Торонто сообщила обеспокоенному гражданину, что обнаженные мужчины, демонстрирующие свои гениталии детям на улице во время гей-парада, — это «нормально».

«Я просто хочу убедиться, что я не работаю вне каких-либо законов или чего-то в этом роде, — сказал политический обозреватель Роб Примо, когда он позвонил в полицию во время гей-парада. — Если вы хотите выйти на улицу, вы должны быть полностью одетым, и вы не можете быть голым или что-то в этом роде, верно?»

Полицейский уточнил, имеются ли в виду бегающие по улицам голые люди и сказал, что у них, вероятно, проблемы с психикой. После того, как полицейский понял, что речь идет о гей-параде, прошедшем 25 июня, он согласился с утверждением «это нормально, когда это происходит на гей-параде, но, очевидно, не в других ситуациях».

Бет Бэйш задокументировала полную наготу перед детьми на гей-параде в Торонто 25 июня. Это мероприятие является крупнейшим парадом гордости в Канаде, и в нем приняли участие многие корпоративные спонсоры и участники, включая Bud Light и Air Canada. В мероприятии также приняли участие местные политики.

После того, как клипы с изображением обнаженной натуры перед детьми на мероприятии стали вирусными, парад вызвал международную негативную реакцию.