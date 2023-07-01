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Малоизвестные примечательные факты

Megan Jorgensen Июл 1, 2023 История, Меган Хорхенсен, Новости, Хорошие новости, Это интересно Оставить комментарий 75 Просмотров

Из нашей коллекции малоизвестных фактов из истории человечества

Очередной наш выпуск из коллекции малоизвестных, но любопытных фактов. Может быть, не самые примечательные события в них отражены, но всё равно они интересны.

Льюис Кэррол был математиком. И автором книги «Алиса в стране чудес». А настоящая имя и фамилия его Charles Dodgson. Когда он приобрёл известность, его часто путали с ещё более известным в то время председателем Комитетов при Палате Общин британского парламента по фамилии Dodson. Кэррол обижался и переживал. Сегодня Додсона забыли, а Кэррола знают все культурные люди.

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По утверждению барона Модеста Корфа, в басне И. Крылова «Квартет» выведены князь Лопухин, граф П.В. Завадовский, графе А.А. Аракчеев и граф Н.С. Мордвинов.

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Доктрина Монро часто неправильно цитируется и выдаётся за «притязания США на Латинскую Америку». На самом деле Джеймс Монро, президент США, провозгласил доктрину 2 декабря 1823 года. Согласно ей, Америка (Южная, Центральная, Северная) не вмешивались в дела Европы, а Европа не должна была вмешиваться вмешиваться в дела Северной Америки. Причём власть над колониями (Канада, Куба и прочие страны) не оспаривалсь – речь шла только о независимых странах. И этой доктрине США следовали до первой мировой войны, когда в 1917 году высадились в Европе.

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Грум – это слуга богатого господина, едущий на запятках экипажа и открывающий дверь кареты, когда господин из неё выходит. Вот такие тяжёлые обязанности. Впрочем, он ещё помогает на конюшне, в мелких ремонтах кареты и в других работах.

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Николай Евгеньевич Жуковский (1847-1921) считается основоположником аэродинамики. Совнарком РСФСР установил премию Жуковского за лучшие работы по математике и механике ещё 3 декабря 1920 года, при жизни учёного. Любопытно, что Жуковский отзывался с большим сомнением о работах Альберта Эйнштейна, хотя не хулил их, а просто дискутировал с научной точки зрения, как полагается делать настоящему учёному.

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Камбоджа называлась Кампучией с 1976 года до 1989. Название Кампучия – древнее, было возвращено с приходом коммунистов к власти (красные кхмеры) под руководством Пол Пота и Кхиеу Самфана. А 4 декабря 1980 года, вскоре после свержения режима, секретарь Народно-революционной партии Кампучии Пен Сован предложил вернуться к старому названию. Но его тут же отправили на покой («по состоянию здоровья»), а на его место ихбрали Генеральным секретарем Хенг Самбрина. И ещё почти десять лет страна носила название Кампучии. Только в 1989 году она вновь стала Камбоджей.

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В книге рекордов Гиннеса упоминается рекорд плетения самой длинной гирлянды из цветов. Гирлянда была сплетена жителями деревни Гуд-Истер, в Британии за семь часов. Так что, дабы в рекордсмены попасть, нет необходимости прыгать со скал или глотать гвозди. Можно сделать красивые вещи…

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Когда появились первые общественные автобусы, в них было зимой холодно. И тогда кому-то пришла в голову идея провести выхлопную трубу под полом автобуса – горячий пар отапливал пассажирский салон. Первый отапливаемый автобус появился в Англии. Он соединял Ноттингем и Лонг Итем в графстве Ноттингемшир. А идея о выхлопной трубе, пропускаемой под полом салона, по легенде, пришла в голову молодой девушке, кондуктору автобуса.

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Машины сегодня умеют играть в настольный теннис, в шахматы, в шашки, во все интеллектуальные игры, но совершенно не умеют играть в футбол. Хотя опыты по участию машин в баскетбольных баталиях проходят успешно.

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4 июня 1970 года острова Тонга получили независимость. Теперь основной доход местного королевства Тонга – продажа доменных имён .to – хорошо устроились. Половина Торонто им исправно оброк платит. И не только Торонто.

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